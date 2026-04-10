Estland vermijdt confrontatie met Russische schaduwvloot om escalatie te voorkomen

Estland onderschept geen schepen van de Russische schaduwvloot uit angst voor militaire escalatie. Marinecommandant Ivo Vark benadrukt de risico's van een militaire reactie van Moskou. De toegenomen Russische militaire aanwezigheid in de Oostzee bemoeilijkt de situatie.

Estland , uit angst voor militaire escalatie met Rusland , onderschept geen schepen van de Russische schaduwvloot. Marinecommandant Ivo Vark bevestigt in een interview met persbureau Reuters dat het risico op een militaire reactie van Moskou te groot is. De schaduwvloot, bestaande uit honderden schepen die sancties ontduiken, vormt een complex probleem voor de Oostzee regio.

Deze schepen varen vaak onder valse vlaggen en schakelen hun transponders uit om onopgemerkt te blijven, waardoor het identificeren en volgen ervan aanzienlijk wordt bemoeilijkt. De situatie in de Oostzee, in vergelijking met bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan of de Noordzee, wordt gekenmerkt door een intensere Russische militaire aanwezigheid. Dit beperkt de mogelijkheden voor interventie aanzienlijk, omdat het risico op een directe confrontatie groter is. \De Estse terughoudendheid komt voort uit eerdere incidenten, zoals in mei vorig jaar, toen een Russisch gevechtsvliegtuig het NAVO-luchtruim binnendrong tijdens een poging van Estland om een olietanker richting Rusland te stoppen. Sindsdien is de Russische militaire aanwezigheid in de Oostzee toegenomen, met permanent twee of drie Russische oorlogsschepen in de Finse Golf, naast andere schepen elders in de regio. Estland grijpt alleen in bij dreigend gevaar, zoals schade aan onderwaterinfrastructuur of olielekkages. De situatie in de Baltische staten is uiterst gespannen. De Russische dreiging is reëel, getuige de waarschuwingen van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Baltische staten. Deze staten, waaronder Estland, Letland en Litouwen, hebben de Russische beschuldigingen van het toestaan van Oekraïense drone-aanvallen op Russisch grondgebied resoluut verworpen. Ze benadrukken hun steun voor Oekraïne en hekelen de Russische desinformatiecampagnes. De Baltische staten zien ook een verhoogde dreiging in het geval van een mogelijk staakt-het-vuren in Oekraïne, omdat Rusland dan troepen zou kunnen verplaatsen.\De bezorgdheid over de Russische activiteiten in de Noordzee is ook relevant. Het Britse ministerie van Defensie maakte onlangs bekend dat drie Russische onderzeeërs langer dan een maand een 'geheime operatie' hebben uitgevoerd in het noordelijke deel van de Noordzee. Ook in Nederlandse wateren zijn Russische schepen gesignaleerd. De combinatie van de schaduwvloot, de verhoogde militaire aanwezigheid en de geopolitieke spanningen creëert een complexe en gevaarlijke situatie. De terughoudendheid van Estland en andere landen in de regio, in combinatie met hun defensieve strategieën en de steun voor Oekraïne, benadrukt de delicate balans tussen afschrikking en het vermijden van escalatie. De situatie in de Oostzee vereist voortdurende waakzaamheid en een zorgvuldige afweging van de risico's





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Verdachte Russische activiteit in Noordzee, onderzeeërs verjaagdOnze boodschap aan de heer Poetin is helder, zei de Britse minister van Defensie: 'We zien je activiteit boven onze pijpleidingen en kabels. We zullen niet toestaan dat je ze beschadigt.'

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »