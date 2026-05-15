Estelle Cruijff en Johnny de Mol presenteren nieuwe vrijdagmiddagshow met veel humor

Estelle Cruijff en Johnny de Mol presenteren een nieuwe vrijdagmiddagshow op Radio Noordzee, waar veel aandacht zal zijn voor humor en sport. De presentatoren zijn het erover eens dat humor een belangrijke rol zal spelen in de uitzendingen.

Estelle Cruijff en Johnny de Mol zijn het erover eens dat humor een belangrijke rol gaat spelen in hun nieuwe vrijdagmiddagshow Cruijff & De Mol.

Dat vertellen de presentatoren, die vanaf vrijdag wekelijks te horen zijn op Radio Noordzee, in gesprek met het ANP.

'Ik hou van humor. Ik hou ervan om mensen blij te maken en vind het heerlijk om een glimlach op iemands gezicht te zien', aldus Cruijff. De Mol sluit zich volledig aan bij de positieve insteek van zijn collega en goede vriendin.

'Het zal niet heel veel over politiek gaan, maar wel veel over sport, entertainment, grapjes, gekkigheid en heel veel lol. ', aldus De Mol. Volgens de 47-jarige presentator hoefde hij niet lang na te denken over wie zijn sidekick zou worden.

'Ik vind Estelle een van de grappigste vrouwen die Nederland rijk is. Super ad rem en niet op haar mondje gevallen. Dus ja, de perfecte partner om dit mee te doen.

', aldus De Mol. Ook Cruijff benadrukt de goede band tussen haar en De Mol.

'We hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Dus we kennen elkaar door en door.

', aldus Cruijff. De presentatrice voegt eraan toe dat ze een 'gezonde spanning' voor haar radiodebuut voelt, maar dat ze blij is dat ze een goede vriend aan haar zijde heeft.

'Het voelt heel goed en vertrouwd aan', vertelt ze. 'We vertrouwen elkaar volledig', vult De Mol aan





