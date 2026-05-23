Esmee Brugts, de straatvoetbalster die de Champions League-finale speelt voor FC Barcelona

Als Esmee Brugts vanavond met FC Barcelona het veld oploopt voor de Champions League-finale tegen OL Lyonnnes, zit haar 'tante' en oud-straatvoetbalster Rocky Hehakaija trots op de tribune in Oslo. De kleine Esmee die Hehakaija heeft leren kennen is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in een elftal vol supersterren. Hehakaija wordt gezien als een van de pioniers van het straatvoetbal.

'Dan denk ik: dat is ons Esmeetje, kijk haar nou'. Maar de kleine Esmee die Hehakaija heeft leren kennen is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in een elftal vol supersterren. Hehakaija wordt gezien als een van de pioniers van het straatvoetbal. Zo'n acht jaar geleden werd ze door de KNVB gevraagd om een promovideo op te nemen over haar sport.

Bij die opnames, op een pleintje in het centrum van Rotterdam, leert ze de dan 13-jarige Esmee Brugts kennen.

'Stond ze daar te voetballen, met haar twee vlechten. Het was meteen duidelijk dat ze talent had. Ze had toen al een hele goede balbehandeling. Aan het einde wilde ze met me op de foto en vanaf dat moment hebben we contact gehouden.

' Door in al die jaren af en toe samen te shoppen en bij elkaar langs te gaan, groeit de band tussen Hehakaija en Brugts uit tot 'een beetje een tante-vibe'. En ondertussen bereikt 'het kleine nichtje' via PSV de wereldtop. In 2023 tekent Brugts bij FC Barcelona, waar ze inmiddels een vaste waarde is.

'Het is bijna onmogelijk, maar ze wordt elke wedstrijd beter', vertelt Laia Bonals Ruiz, verslaggever bij El Periódico de Catalunya. 'Ze is cruciaal voor het team, ze staat er altijd. ' De cijfers van Brugts' onderschrijven dat. Als vleugelverdediger was ze dit seizoen al 19 keer direct betrokken bij een doelpunt.

'Ze heeft gewoon helemaal haar draai gevonden', vertelt Hehakaija. Samen met de Poolse Ewa Pajor en de Noorse Caroline Graham Hansen is ze de enige niet-Spaanse speler die zeker is van een basisplaats bij de topclub.

'In Barcelona is ze op haar plek, ze heeft vrienden binnen het team', weet Hehakaija. 'Ze leeft echt voor het voetbal, dat is wat haar gelukkig maakt. En ze draait een heel goed seizoen.

' Maar ondanks de goede statistieken en de mooie woorden, rekent Bonals Ruiz haar nog niet tot de absolute wereldtop. 'Daar kan ze wel komen, maar dan moet ze nog wel verder groeien. Vooral in aanvallend opzicht, maar ze moet ook betrouwbaarder worden.

' Hehakaija ziet dat net wat anders. 'Maar ik sta hier gekleurd in, hè', lacht ze. 'Voor mij zit ze al echt in de wereldtop. Dit is haar derde Champions League-finale op rij, ze heeft er al eentje gewonnen.

Ze staat altijd in de basis bij een van de beste teams ter wereld. Als je dat feitelijk bekijkt, dan ze is gewoon wereldtop.

' Wereldster Putellas vol lof over Brugts: 'Eer om met haar te spelen' Vorig weekend scoorde Brugts nog in de met 3-1 gewonnen bekerfinale tegen Atlético Madrid. 'De staf zei gisteren nog tegen haar: als je zaterdag nou even scoort in de Champions League-finale, dan zijn we helemaal blij met je. ' Als dat Brugts zou lukken, dan wordt de 21-jarige linksback misschien niet alleen door haar voetbaltante, maar door iedereen als een wereldtopper gezien





