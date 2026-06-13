ESG-gerichte wegenbouw: ESHA Infra Solutions ontwikkelt duurzame asfaltoplossing

ESHAS nieuwste recept, Pentack, is een milieuvriendelijke toepassing voor het verlengen van de levensduur van asfaltwegen. Het product versterkt de kleefkracht tussen bitumen en steen, waardoor wegen langer meegaan en minder snel vervangen hoeven te worden.

Met een spatel strijkt een onderzoeker in het laboratorium van ESHA Infra Solutions voorzichtig een stukje bitumen glad. Het zwarte materiaal vormt de basis van asfaltwegen door heel Nederland.

In Hoogkerk zoeken ze ondertussen naar manieren om dat asfalt langer mee te laten gaan. Bij ESHA Infra Solutions werken ze al bijna een eeuw aan wegenonderhoud. Hun nieuwste recept, Pentack, moet ervoor zorgen dat wegen langer meegaan en minder snel vervangen hoeven te worden. Bitumen is een restproduct van aardolie, zo geeft algemeen directeur Jan Fokko Nijdam aan.

‘Het belangrijkste kenmerk is dat het bindt en omslaat van vloeibaar naar vast. Dat maakt het geschikt voor asfalt. ’ Daar komt CO2 bij vrij en gezien de opdracht om CO2 te reduceren, zit ESHA Infra Solutions in een transitie. Pentack is het paradepaardje van het bedrijf op weg naar groene wegenbouw.

Volgens Nijdam past het verlengen van de levensduur van asfalt binnen de bredere zoektocht naar duurzamer en efficiënter wegonderhoud. Bitumen hecht aan steen, maar door uv-straling en zonlicht verhardt het en kan een steentje loslaten Nijdam legt het principe uit.

‘Bitumen hecht aan steen, maar door uv-straling en zonlicht verhardt het en kan een steentje loslaten. Bovendien haalt zout, kou en vocht kracht uit asfalt. Pentack vergroot de kleefkracht weer. Zie het maar als een verjongingscrème.

’Het product is 25 jaar geleden uitgevonden bij een dochteronderneming van ESHA in Denemarken en in Hoogkerk hebben ze het doorontwikkeld tot een milieuverantwoorde toepassing. Volgens eigenaar Sieger Dijkstra zit de kracht in het penetreren van de bovenste laag van het asfalt. De ‘verjonger’ in het product is een natuurproduct dat het bitumen weer zacht en soepel maakt. Het gebruik is sinds drie jaar in Nederland toegestaan door Rijkswaterstaat, omdat een weg voldoende stroef blijft.

En ook provincies en gemeentes weten de weg naar ESHA inmiddels te vinden. Ondertussen rijdt een groene vrachtwagen van ESHA langs de zeedijk in het Friese Makkum, als onderdeel van een opdracht voor zeventig wegen in die regio. Vanuit de vrachtwagen wordt een bruinkleurig laagje op de weg gespoten. Na een half uurtje drogen strooit een andere vrachtwagen een mix van fijn zand en mineralen over de ingespoten weg.

Daarna geven verkeersregelaars de weg weer vrij.worden’, zegt Dijkstra.

‘Zo werken we bijvoorbeeld al twintig jaar met koolzaad en lijnzaadolie. ’ En om minder asfalt nodig te hebben, behandelen ze wegen al voordat schade zichtbaar wordt en ingrijpen eigenlijk te laat is.

‘Kijk je gaat je kozijnen ook niet verven als ze al verrot zijn’, noemt Dijkstra als vergelijking. ‘En dat is nu nog vaak wel het geval. Het gekke is dat onderhoud pas aan de orde is als een wegdek al te versleten is en er vaak al gaten in de weg zitten. ’Met de inzet van AI via bijvoorbeeld slimme camera’s kijken ze als het ware in het asfalt, legt Nijdam uit.

‘We herkennen patronen die voor het menselijk oog nauwelijks zichtbaar zijn. Daarmee signaleren we slijtage al in een vroeg stadium. Zo kunnen we met onze onderhoudsmethodes het vervangen van een asfaltlaag met levensverlengend onderhoud soms tien tot vijfteen jaar uitstellen. ’Dat levert volgens Dijkstra enorme besparingen op.

‘Als Rijkswaterstaat alle zoab-wegen (Zeer Open Asfaltbeton) preventief behandelt, halen ze in één keer hun CO2-doelstelling van 2030. Besparen ze honderden miljoenen euro’s en is sprake van veel minder verkeershinder. ’ Er is in Nederland momenteel weinig geld voor onderhoud, terwijl Rijkswaterstaat wel een stevige opdracht heeft Dijkstra voorziet een toekomst.

‘Er is in Nederland momenteel weinig geld voor onderhoud, terwijl Rijkswaterstaat wel een stevige opdracht heeft. Kijk alleen maar naar bruggen vitaal houden. En wij zijn op dit moment de enige partij in Nederland die dit kan. ’De geboren Aduarder spreekt bevlogen over het bedrijf dat hij eind 2024 kocht.

Het was in Amerikaanse handen en stond al drie jaar te koop.

‘Er was onrust en onzekerheid, maar de klanten zijn ons altijd trouw gebleven. ’ Nijdam, woonachtig in Onnen, prijst het personeel.

‘Ze willen voor elkaar werken en zijn emotioneel heel betrokken. ’ Bovendien, zo zegt hij, zijn het vakmensen.

‘Dat maakt ons sterk. Je leert het vak door het te doen en er gevoel bij te hebben. Het is in korte tijd veel werk verzetten en resultaat zien. Dat maakt medewerkers trots.

’Voor Dijkstra is de cirkel rond. ESHA werd in 1927 opgericht door Jan Smid, die om te kunnen beginnen tienduizend gulden leende van de overgrootvader van Dijkstra. Momenteel werken er in het seizoen ongeveer zestig mensen en bedraagt de omzet ruim twintig miljoen euro per jaar. Van de ruim 140.000 kilometer aan wegen in Nederland onderhoudt ESHA op dit moment zo’n tienduizend kilometer.

Dat aantal moet drastisch groeien om de ambitie van de wegenonderhoudsspecialist te realiseren. Hierbij kijken ze ook over de gren





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