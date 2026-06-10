Escalatie tussen VS en Iran: wederzijdse luchtaanvallen na helikoptercrash

Het Amerikaanse leger voert luchtaanvallen uit in het zuiden van Iran als vergelding voor een neergestorte helikopter. Iran antwoordt met aanvallen op doelen in Bahrain, Jordanië en Koeweit.

Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran . Volgens berichten van Iraanse staatsmedia zijn er op meerdere locaties in het zuiden van het land explosies gehoord.

Het Amerikaanse centrale commando, Centcom, verklaart dat deze acties een vergelding vormen voor de crash van een Amerikaanse helikopter voor de kust van Oman. Het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten rechtvaardigt de operatie als een proportionele reactie op zogenaamde ongerechtvaardigde Iraanse agressie. Als antwoord op deze luchtaanvallen heeft Iran op zijn beurt doelen aangevallen in Bahrain, Jordanië en Koeweit.

De Iraanse staatsnieuwsdienst Mehr meldt dat er explosies zijn geweest bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, gelegen aan de strategisch belangrijke Straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qeshm zou onder vuur zijn genomen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren de aanvallen van het Amerikaanse leger gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. De Iraanse Revolutionaire Garde specificeert dat in Sirik een telecommunicatietoren en twee watertanks zijn geraakt.

De Amerikaanse president bevestigt de actie en verklaart dat de reactie krachtig en doeltreffend moet zijn, wat volgens hem precies het geval is geweest. De Apache-helikopter was maandag neergestort bij de Straat van Hormuz. Volgens functionarissen van het Amerikaanse leger zijn de twee piloten aan boord gered uit het water met behulp van een maritieme drone en zij zijn niet gewond geraakt. Iran heeft geen verantwoordelijkheid opgeëist voor het neerhalen van het toestel.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghchi, kondigde direct aan dat zijn land zal terugvechten op deze reeks aanvallen. Later die nacht meldt de Iraanse Revolutionaire Garde dat zij drone- en raketaanvallen hebben uitgevoerd op Amerikaanse militaire bases in Bahrain, Jordanië en Koeweit. In die landen werd het luchtalarm geactiveerd. Axios meldt dat het in totaom vier raketten en meerdere drones betreft.

Tot nu toe is er geen informatie naar buiten gekomen over eventuele schade of slachtoffers als gevolg van deze reciproke aanvallen. Deze gebeurtenissen vinden plaats tegen de achtergrond van spanningen in de regio en markeren een escalatie in het betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran. De exacte omvang en gevolgen van de aanvallen blijven vooralsnog onduidelijk en waarschijnlijk zal er verder onderzoek volgen naar de materiële schade en mogelijke menselijke verliezen aan beide kanten.

De internationale gemeenschap waarschijnlijk zal oproepen tot de-escalatie en zal de situatie nauwlettend volgen vanwege de potentiele impact op de regionale stabiliteit en wereldwijde energieprijzen vanwege de locatie bij de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor olie- en gasleveranties





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