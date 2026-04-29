Escalatie in Iran: Executies, Blokkadepogingen en Stijgende Energieprijzen

De situatie in Iran verslechtert met meldingen van executies, discussies over een blokkade van de Straat van Hormuz, stijgende energieprijzen en gevolgen voor internationale evenementen zoals het WK voetbal. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over de mensenrechtensituatie en de impact op de wereldeconomie.

De Verenigde Naties hebben ernstige bezorgdheid geuit over de executies van minstens 21 mensen in Iran , die verband houden met de protesten van januari en beschuldigingen van spionage en lidmaatschap van oppositiegroepen.

VN-commissaris Türk schat dat meer dan 4000 mensen zijn gearresteerd op verdenking van het bedreigen van de nationale veiligheid en roept op tot een onmiddellijk einde aan de executies en het garanderen van eerlijke processen. Wereldwijd is er een aanzienlijke hoeveelheid geld, meer dan 2 miljard dollar, ingezet op de uitkomst van de oorlog in Iran via het online gokplatform Polymarket.

Gebruikers kunnen hier met cryptocurrency wedden op diverse gebeurtenissen, waaronder een verlenging van het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS, waar al meer dan 100 miljoen dollar op is ingezet. Tegelijkertijd is er bezorgdheid over de mogelijke blokkade van de Straat van Hormuz. Voormalig president Trump zou hebben overwogen een langdurige blokkade op te leggen om de Iraanse economie te ontwrichten en Teheran te dwingen haar nucleaire ambities op te geven.

Recentelijk is een Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz ingesteld, waarbij schepen van en naar Iraanse havens kunnen worden tegengehouden. Een Japans schip is veilig door de Straat van Hormuz gevaren, wat door Japan als een positieve ontwikkeling wordt beschouwd, maar er wordt aangedrongen op vrije en veilige doorgang voor alle schepen. De situatie heeft ook gevolgen voor de sportwereld.

Bestuurders van de Iraanse voetbalbond hadden visumproblemen bij een bijeenkomst van de Aziatische voetbalbond in Vancouver, wat vragen oproept over de deelname van Iran aan het WK voetbal 2026. Eerdere pogingen om groepswedstrijden te verplaatsen zijn mislukt, ondanks verzekeringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio dat het team wordt toegelaten, mits er geen banden zijn met de Revolutionaire Garde.

Bovendien stijgen de energieprijzen aanzienlijk, met een voorspelde stijging van 24 procent dit jaar, de hoogste sinds de invasie van Oekraïne. De prijs van ruwe olie is gestegen tot 110 dollar per vat. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen op Majdal Zoun vijf mensen gedood, waaronder drie hulpverleners, wat tot scherpe veroordeling heeft geleid. Hezbollah claimt daarentegen aanvallen te hebben uitgevoerd op het Israëlische leger in Zuid-Libanon





Amerikaanse racers steunen Trump ondanks hoge brandstofprijzen: 'Hij zet de boel in Iran recht'In Virginia blijft de steun voor Trump onverminderd sterk, ondanks de gestegen brandstofprijzen. Racers op het Natural Bridge Speedway-circuit zien de president als een noodzakelijk kwaad, terwijl jongere generaties beginnen te twijfelen.

KNVB vreest enorme escalatie in Paspoortgate, dit is wanneer de uitspraak volgtDinsdagochtend vond het kort geding van de Paspoortgate-zaak plaats. De Bredanaars stapten naar de rechter na de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles, omdat Dean James volgens de club niet speelgerechtigd was door zijn naturalisatie. NAC wilde dat het duel werd overgespeeld of ongeldig werd verklaard.

KNVB vreest chaos in Eredivisie bij uitspraak in zaak NACDirecteur betaald voetbal Marianne van Leeuwen reageert op de vrees voor escalatie in de Eredivisie na het kort geding aangespannen door NAC Breda. De KNVB waarschuwt voor een domino-effect waarbij veel clubs juridische stappen zullen ondernemen als NAC in het gelijk wordt gesteld, wat mogelijk kan leiden tot het niet uitspelen van de competitie.

Luchtvaart voor 'moment van de waarheid' na de zomer door Iran-crisisVoorzitter BARIN Marnix Fruitema waarschuwt dat de luchtvaartsector na de zomer voor een cruciale periode staat, afhankelijk van de ontwikkelingen in Iran. Stijgende kerosineprijzen en mogelijke tekorten dreigen, terwijl de gemeente Amsterdam de toekomst van Schiphol bemoeilijkt.

Grote zorgen over lot gevangenen en terdoodveroordeelden IranUit rapporten van mensenrechtenorganisaties blijkt dat vorig jaar meer dan 1600 mensen zijn geëxecuteerd in Iran. Verwacht wordt dat dat er dit jaar nog meer zullen zijn.

