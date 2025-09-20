Ernstig ongeval op A27 bij Bavel: inzittende zwaargewond, politie zoekt doorgereden automobilist

Zaterdagavond vond er een ernstig ongeval plaats op de A27 bij Bavel, waarbij een inzittende zwaargewond raakte. De politie is op zoek naar een derde voertuig dat mogelijk betrokken was bij het ongeluk en de plaats van het ongeval heeft verlaten. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. De verbindingsweg vanuit Breda richting Tilburg is afgesloten in verband met het onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Een inzittende van een auto is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een heftig ongeval op de A27 , ter hoogte van Bavel . De situatie was zo ernstig dat het slachtoffer uit het voertuig werd geslingerd en op het wegdek terechtkwam, een situatie die de politie via X bekendmaakte. De impact van de aanrijding was aanzienlijk, met twee auto's die beschadigd raakten. Echter, de politie heeft haar zoektocht uitgebreid naar een derde voertuig dat mogelijk betrokken was bij het ongeval.

De bestuurder van deze derde auto wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben geraakt en vervolgens de plaats van het ongeval te hebben verlaten. De ernst van de situatie leidde tot een grootschalige inzet van hulpdiensten en een intensief politieonderzoek





