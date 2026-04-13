Erikah Karst brengt emotionele single uit ter nagedachtenis aan overleden broer René

Erikah Karst brengt de emotionele single 'Wat zou het mooi zijn' uit, geschreven met haar overleden broer René. Het nummer, dat een bijzondere betekenis heeft gekregen door zijn overlijden, is een eerbetoon aan René en biedt troost aan anderen.

Het is waarschijnlijk de meest emotionele single die Erikah Karst ooit heeft uitgebracht. Het lied Wat zou het mooi zijn schreef ze samen met haar broer René, die op 21 november vorig jaar overleed. Vrijdag is het nummer als single uitgebracht en de reacties zijn overweldigend. Erikah vertelt op Radio Drenthe dat het goed gaat, maar dat niet alles vanzelfsprekend is.

Ze beschrijft de momenten na het overlijden van haar broer, de pijn en het gemis, maar ook de liefde en de herinneringen die blijven. Ze deelt de impact van René's overlijden, de speciale band die ze hadden door de muziek, en de momenten van verdriet en troost die ze ervaart. Ze had vooraf al nagedacht over het feit dat ze niet langs de studio van haar broer zou moeten, de plek waar hij zijn populaire programma 'Karstival' maakte. De gedachte alleen al maakte haar emotioneel, omdat het herinneringen opriep aan hun gedeelde passie voor muziek. De herinnering aan de laatste keer dat ze samen het programma 'Songkarstival' presenteerden, is voor haar een kostbare maar pijnlijke herinnering. Ze vertelt dat ze nog niet eens in zijn studio thuis is geweest, omdat ze de emotionele confrontatie daarvoor nog niet aan kan. Het verhaal van René's overlijden is onlosmakelijk verbonden met het nummer, vertelt Erikah. Het lied is een van de laatste die ze samen schreven. De avond voor zijn dood was hij nog vol levenslust, plannen en energie. Ze herinnert zich de vrolijkheid van die laatste avond, met de filmpjes van de groene bril, het handelsmerk van René, die hij had laten namaken voor zijn theatertour. De volgende ochtend kreeg ze het verschrikkelijke nieuws. De band tussen Erikah en René was uniek, versterkt door de muziek die ze samen maakten. Erikah beschrijft hoe ze al jarenlang het idee voor het nummer in haar hoofd had. Ze had zelfs al een paar coupletten geschreven, maar ze kwam er niet verder mee. Tot ze het aan René liet horen. Zijn reactie was enthousiast en samen met componist en producer Marcel Fisser maakten ze het nummer af. Het lied heeft een bijzondere betekenis gekregen door het overlijden van René. Erikah wist dan ook direct dat ze het wilde zingen tijdens zijn uitvaart. Ze voelde zich erg emotioneel tijdens de uitvaart, maar de reacties waren overweldigend. Ze beschrijft het als een lied van hoop en troost. Ze kreeg complimenten van bekende artiesten en bedacht zich dat ze iets met het nummer moest doen. Hoewel ze geen doorstart van haar solocarrière ambieert, deelt ze de wens om ook een kerstliedje uit te brengen dat ze met René heeft geschreven. Erikah vertelt hoe het nummer extra emotionele lading kreeg na het overlijden van René. Ze wist direct dat ze het wilde zingen tijdens zijn uitvaart, omdat hij zo trots op het nummer was. Ondanks de spanning en emotie tijdens het optreden, beschrijft ze het als een ervaring die ze nooit zal vergeten. De reacties op het nummer waren hartverwarmend, en complimenten kwamen onder andere van Daniël Lohues en Jan Dulles van de 3J's. De vele positieve reacties uit het hele land gaven haar het gevoel dat ze iets met het nummer moest doen. Hoewel ze aangeeft geen plannen te hebben voor een herstart van haar solocarrière, is ze wel van plan om een kerstliedje uit te brengen dat ze samen met René heeft geschreven, omdat ook dat nummer te gek is. De impact van het nummer gaat verder dan alleen de muziek; het is een eerbetoon aan haar broer en een bron van troost voor anderen. Ze beschrijft dat het nummer wellicht een uitvaartliedje is geworden, en dat het de missie geslaagd is als mensen er troost en hoop uit kunnen putten. Ze blikt terug op de uitvaart in theater De Tamboer in Hoogeveen, en de emoties die ze toen voelde. Ondanks de zenuwen en de emoties, weet ze er nu, met een glimlach, over te vertellen. Ze benadrukt dat het liedje niet bedoeld is als een begin van een nieuwe carrière, maar als een eerbetoon aan haar broer, met de hoop dat het anderen troost kan bieden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vink verbaasd over voetballende Weghorst: 'Alles wat hij doet, doet hij bewust en goed'Marciano Vink is verrast door de prestaties van Wout Weghorst tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo. De ESPN-analist is onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van de spits, die normaal gesproken niet zijn sterkste punt zijn.

Read more »

Bezoek van Atlético Madrid is precies wat noodlijdend Sevilla nodig hadSevilla heeft ten koste van Atlético Madrid drie heel belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie uit La Liga. Diego Simeone stuurde voor zijn doen een bijzonder jonge basiself het veld op in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De trainer van Atlético spaarde zoals verwacht veel van zijn belangrijkste spelers op bezoek bij zijn oude club.

Read more »

Onderhandelingen tussen VS en Iran: dit is wat er op tafel ligtEenVandaag is het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS op NPO 1 en NPO Radio 1.

Read more »

Wat is er aan de hand met de natte trappen in station Assen?'Op regenachtige dagen zijn de voetgangerstunnel en de trappen naar de perrons zo lek als een mandje,' schrijft een anonieme reiziger aan de rubriek Zoek het uit!. De vraag is simpel: is ProRail hiervan op de hoogte en gaat het ooit opgelost worden?

Read more »

Van Persie kan niet beschikken over een fitte selectie: 'Het is wat het is'Robin van Persie kan niet beschikken over een volledig fitte selectie bij Feyenoord. Jordan Bos is afwezig bij de Rotterdammers. Luciano Valente, Anis Hadj Moussa en Jakub Moder waren een twijfelgeval, maar staan wel in de basis.

Read more »

Nieuwe aflevering Praot Drents Met Mij met René EdensIn de nieuwste aflevering van de Drentstaolige podcast Praot Drents Met Mij praot Renate Snoeijing met René Edens over zien leven, van kattenkwaad tot brandweerman en tenielspeuler.

Read more »