Erik ten Hag verwerkt kort ontslag bij Bayer Leverkusen snel: 'Geen echte kans gehad'

Erik ten Hag reflects on his brief tenure at Bayer Leverkusen, explaining that he did not have a fair chance to build the team due to late arrivals and departures of players. He also reveals that German media played a role in his dismissal and that he quickly came to terms with the situation.

Erik ten Hag heeft zijn korte maar intense periode als trainer van Bayer Leverkusen snel kunnen verwerken. De trainer was maar drie wedstrijden lang aan het roer van de Duitse club, met één nederlaag, één gelijkspel en één overwinning.

Zijn ontslag kwam voor hemzelf onverwacht, maar achteraf werd wel duidelijk dat de Duitse media een rol hadden gespeeld in de aanloop naar zijn vertrek. Volgens Ten Hag werden kritische vragen gesteld door een journaliste tijdens persconferenties, wat hij pas later in verband bracht met zijn ontslag. Ook wijst hij op het feit dat hij geen eerlijke kans kreeg om het team vorm te geven.

Hij kreeg pas in de laatste dagen nog vier of vijf nieuwe spelers en verloor ook een aantal anderen, waardoor het bijna onmogelijk was om een stabiele ploeg op te bouwen. Hij benadrukt dat je als je zo kort de tijd krijgt, het een lastig verhaal wordt en dat je daar ook vrede mee moet accepteren. Hoewel hij initieel teleurgesteld was, was hij na een of twee weken al weer klaar met het contrast en de teleurstelling.

Zijn Duitse avontuur, kortom, was een leerzame ervaring zonder diepere sporen na te laten bij de trainer zelf





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