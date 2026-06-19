Erik ten Hag, Peter Bosz en Arne Slot als mogelijke opvolgers van Ronald Koeman

Valentijn Driessen denkt dat Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot of Michael Reiziger de opvolger van Ronald Koeman zullen zijn als hij na het WK stopt. Koeman heeft een contract dat afloopt en het is nog niet duidelijk of dat wordt verlengd.

Als Ronald Koeman na het WK vertrekt als bondscoach van het Nederlands elftal, wordt hij opgevolgd door Erik ten Hag, Peter Bosz , Arne Slot of Michael Reiziger .

Dat denkt Valentijn Driessen, zo vertelt hij in de podcast. Koeman heeft een contract dat na het WK afloopt, en het is nog niet duidelijk of dat wordt verlengd. Mede daardoor wordt er volop gespeculeerd over een eventuele opvolger. Op de vraag of hij bondscoach zou willen worden, reageerde hij aanvankelijk: De komende twee jaar ben ik sowieso technisch directeur bij FC Twente.

Vlak daarna liet hij de deur toch nog op een kier. Er zijn meerdere afwegingen die je maakt op zo'n moment: welke spelersgroep je hebt, wat je kunt winnen en wat de omstandigheden zijn. Dat ga je dan in kaart brengen. Dat kan natuurlijk best aantrekkelijk zijn en dat zou ik wel ambiëren, aldus Ten Hag.

Driessen: Iedereen wil waarschijnlijk laten blijken dat ze toch beschikbaar zijn. Peter Bosz heeft volgens mij ook ineens weer een lichte opening laten vallen voor het Nederlands elftal. Arne Slot is beschikbaar en Michael Reiziger werkt nu al bij de KNVB. Als Koeman na dit toernooi stopt, en dat neem ik aan, zal één van de vier wel bondscoach van het Nederlands elftal worden.

Verweij reageert: Weet je wat volgens mij wel zo is? Dat deze namen zelf, weliswaar heel verkapt, zeggen dat ze misschien wel beschikbaar zijn. Dat betekent volgens mij dat in het trainerswereldje wel rondgaat dat Ronald Koeman gewoon stopt. Dat Ten Hag dit nu zegt, Bosz die ruimte laat, Slot is beschikbaar, Reiziger...

Dat er nu namen gaan rondzingen betekent denk ik dat iedereen er nu wel van overtuigd is dat Koeman aan z'n laatste klusje bezig is, besluit Verweij





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Ronald Koeman Erik Ten Hag Peter Bosz Arne Slot Michael Reiziger

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