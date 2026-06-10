Erik ten Hag over blessure Jurriën Timber: Onvermijdelijk en niemand kan iets verweten worden

Erik ten Hag geeft zijn visie op de blessure van Jurriën Timber en meent dat deze onvermijdelijk was vanwege de fysieke eisen van topsport. Hij benadrukt dat niemand verwijten kunnen worden gemaakt en dat Arsenal al het mogelijke doet om blessures te voorkomen.

Erik ten Hag denkt dat de blessure van Jurriën Timber onvermijdelijk was. De multifunctionele verdediger moet het WK aan zich voorbij laten gaan, maar volgens de technisch directeur van FC Twente kan niemand iets verweten worden.

Dat vertelt Ten Hag in gesprek. Ten Hag begint zijn verhaal over het wegvallen van Timber. Een WK is een hoogtepunt dat je maar eens in de vier jaar kunt meemaken. Daar kijk je als speler naar uit, omdat je een land in beweging kunt brengen en eeuwige roem kunt vergaren.

Op dat podium wil je acteren. Gelukkig zijn de omstandigheden wat ze zijn, en hoewel het pijnlijk is, zal het voor Timber een motivatie zijn om terug te komen. Vervolgens benadrukt Ten Hag dat hij het medische dossier niet kent, maar hij sluit niet uit dat de blessure te maken heeft met de fysieke kenmerken van Timber. Hij kent het fysieke profiel van Timber en hij is ontzettend krachtig, snel en explosief.

Daarom heeft hij als manager, toen hij samenwerkte bij Ajax, altijd heel zuinig op hem moeten zijn. Zijn lichaamsbouw heeft Timber ontzettend veel gebracht en zal hem in de toekomst ook veel brengen. Daar is Ten Hag van overtuigd. Maar topsport is de grenzen opzoeken en soms ga je daar net overheen.

Vooral in Engeland, waar zoveel wedstrijden worden gespeeld, is dat anders. Ten Hag spreekt van een onvermijdelijke blessure. En daarbij kan niemand iets worden verweten. Arsenal heeft alle kennis en kunde in huis om dit zoveel mogelijk te voorkomen en is top op dat gebied. Maar soms is zelfs doseren niet genoeg





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