Erik Matthijsen, 53, is waarschijnlijk overleden op Saba

De zoektocht naar de vermiste Erik Matthijsen uit Dordrecht op Saba is waarschijnlijk afgerond. Volgens Jonathan Johnson, gezaghebber van Saba, is Matthijsen waarschijnlijk overleden. De zoektocht werd voortgezet met hulp van een USAR-team (Urban Search and Rescue).

De 53-jarige Erik Matthijsen uit Dordrecht, die al dagen wordt vermist op het Caribische eiland Saba , is waarschijnlijk overleden. Dat zegt Jonathan Johnson, gezaghebber van Saba , in een videoboodschap op sociale media.

Erik keerde woensdag niet terug van een wandeling in het Well's Bay-gebied op het eiland. Daarna werd een grote zoektocht gestart met helikopters, drones en speurhonden. Volgens Johnson is inmiddels 82 uur verstreken sinds de wandelaar voor het laatst is gezien. Op basis daarvan en na overleg met medische teams is de aard van de operatie aangepast.

De zoektocht wordt zondag voortgezet met hulp van een USAR-team (Urban Search and Rescue). Dat team bestaat uit elf hulpverleners en negen honden. Matthijsen is ambulanceverpleegkundige bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Hij werkte op Saba mee aan de bouw van een nieuwe communicatietoren.

'Hij is op Saba voor werkzaamheden buiten zijn werk voor onze ambulancedienst', Zijn collega's zaten afgelopen dagen in spanning en waren erg bezorgd. 'We volgen updates uit Saba en delen informatie met onze collega's. We staan ook in nauw contact met de partner van Erik', zei Janssen





Saba-vermissing: ambulanceverpleegkundige Erik Matthijsen blijft binnen de organisatie zorgen uitlokkenDe 53-jarige Erik Matthijsen, ambulanceverpleegkundige bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, is sinds woensdag vermist op Saba. Zijn collega's maken zich zorgen, maar houden ook hoop op een goede afloop.

Dutch Walker on Saba Likely Dead after Search for DaysA Dutch walker, Erik, who has been missing on the Caribbean island of Saba for days, is likely dead, according to Saba's governor Jonathan Johnson. The search operation has been adjusted from a rescue to a recovery operation, with the help of a USAR team.

