Éric Roy (58) overleden na stil gevecht tegen alvleesklierkanker

De Franse trainer Éric Roy is op 58-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Hij leidde Stade Brest naar een historische derde plaats en Champions League-optreden.

De Franse voetbalwereld rouwt om het verlies van Éric Roy , de hoofdtrainer van Stade Brest , die op 58-jarige leeftijd is overleden. Zijn familie maakte woensdag bekend dat Roy al 3,5 jaar leed aan alvleesklierkanker, een ziekte die hij tot het einde toe geheim hield voor de buitenwereld.

Ondanks zijn ernstige aandoening bleef hij met ongelooflijke toewijding zijn club leiden.

"Al die tijd bleef hij leven met een kracht die veel indruk op ons maakte, geholpen door de liefde van zijn familie en het voetbal", schreef zijn familie op Instagram. Roy, die door velen liefkozend werd aangesproken met zijn bijnaam, overleed omringd door zijn naasten. Zijn overlijden laat een diepe leegte achter in de harten van de supporters en spelers van Brest, maar ook in de bredere voetbalgemeenschap.

De club heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over een mogelijke opvolger, maar de focus ligt nu volledig op het eren van zijn nagedachtenis. Roy schreef geschiedenis in zijn eerste volledige seizoen bij Brest. Het seizoen 2023/24, met onder meer Marco Bizot in het doel, eindigde hij op een sensationele derde plaats in de Ligue 1. Nooit eerder behaalde de bescheiden club uit Bretagne een zo hoge eindklassering.

Deze prestatie leverde Brest een ticket op voor de Champions League, waar Roy opnieuw indruk maakte. Zijn team versloeg onder andere PSV met 1-0 en bereikte de achtste finales van het miljardenbal. Voor Roy was het coachen van Brest een van de mooiste momenten uit zijn leven, ondanks de zware ziekte die hem teisterde.

"Het gaf hem de energie en een reden om door te gaan, zelfs in de moeilijkste tijden", aldus zijn familie. De band met zijn spelers was uitzonderlijk; hij hield zielsveel van hen en was diepgaand trots om hun coach te zijn. Zijn leiderschap en tactisch inzicht worden geprezen door analisten, die hem zien als een van de meest onderschatte coaches van Frankrijk. In het emotionele bericht van de familie wordt ook de steun van de supporters benadrukt.

"Aan de supporters van Brest willen we dankjewel zeggen. Uw ontvangst, uw steun, uw vurigheid en uw liefde hebben hem diep geraakt. Deze kracht heeft hem veel verder vergezeld dan u zich kunt voorstellen", klinkt het. Roy's gevecht tegen kanker was een eenzame strijd, maar hij vond troost en kracht in het voetbal.

Zijn nalatenschap reikt verder dan de resultaten; hij inspireerde velen met zijn moed en doorzettingsvermogen. De club zal hem eren met een moment van stilte voor de volgende thuiswedstrijd. Daarnaast wordt er overwogen om een standbeeld of tribune naar hem te vernoemen. Roy laat een vrouw en twee kinderen achter.

Zijn begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, maar supporters kunnen hun eer betuigen in een speciaal condoleanceregister dat in het stadion wordt geopend. Het voetbal verliest met Roy een gepassioneerde coach en een nobel mens





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Éric Roy Alvleesklierkanker Stade Brest Champions League Overlijden

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