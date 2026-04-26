Erfcheck onthult kansen voor meer biodiversiteit op boerenerf

Een online erfcheck helpt bewoners van boerenerven en woonboerderijen om de mogelijkheden voor meer biodiversiteit op hun erf te ontdekken. De campagne 'Erfparadijzen' stimuleert vergroening in het buitengebied, met advies over vijvers, wadi's, nestkasten en bloeiende beplanting.

Met een erfcheck kunnen alle bewoners van een boerenerf of woonboerderij ontdekken welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit op hun erf te vergroten. Nederlandse erven zijn reeds redelijk groen, maar er is nog veel winst te behalen door bijvoorbeeld een vijver aan te leggen, een wadi te creëren of nestkasten te plaatsen voor steenuilen en andere vogelsoorten.

Isabel ten Bosch van Steenbreek benadrukt dit. Steenbreek is vooral bekend geworden door de campagne 'tegelswippen', gericht op het vergroenen van de vele tuinen in steden. Deze tuinen vormen gezamenlijk een versnipperd natuurgebied dat tien keer groter is dan de Veluwe. Echter, ook het buitengebied kan aanzienlijke vergroening gebruiken, aldus Ten Bosch.

Zo is het aantal vlinders in het buitengebied in de afgelopen eeuw met meer dan 80% afgenomen. Daarom wil Steenbreek de biodiversiteit op de vele erven in het buitengebied stimuleren. De campagne 'Erfparadijzen' is een samenwerking tussen Steenbreek, de Vlinderstichting en SBNL Natuurfonds. Op de website kunnen eigenaren van een erf een online scan uitvoeren om te identificeren waar de potentiële verbeterpunten liggen.

Van de bijna 900 erfbezitters die de scan reeds hebben ingevuld, hebben drie adressen een 'live scan' gewonnen, uitgevoerd door twee ecologen van de Vlinderstichting en SBNL, Lieveke Crombach en Wim Knol. Tijdens een bezoek aan het erf van Corine Noordam in Nieuwkoop gaf Wim Knol van SBNL direct een waardevolle tip: 'Koester wat je al hebt en wat je aan de volgende generaties wilt doorgeven'.

Op het erf van Noordam is dit de oude boomgaard, met knotbomen die net zo oud zijn als de boerderij uit het einde van de negentiende eeuw. Noordam zou graag de steenuiltjes uit haar jeugd weer terugzien in deze boomgaard.

'Dat kan het eenvoudigst door steenuilenkasten op te hangen', adviseert Knol. 'Op dit erf zijn waarschijnlijk ook voldoende muizen en regenwormen aanwezig om de uilskuikens te voeden', voegt hij toe. Crombach, adviseur van de Vlinderstichting, adviseert verder om het hele jaar door bloeiende bloemen te planten.

'Dit helpt zeker ook de vlinders', stelt zij. Het vergroenen van een erf hoeft niet per se meer tijd te kosten.

'Soms zelfs minder', denkt Ten Bosch van Steenbreek. 'Vaak gaat het erom dat je bepaalde dingen juist laat staan om de biodiversiteit te bevorderen'. De campagne richt zich op het creëren van een leefomgeving voor diverse soorten planten en dieren, en het behouden van de karakteristieke elementen van het Nederlandse landschap. Het is een oproep aan alle erfbezitters om actief bij te dragen aan een groenere en meer diverse omgeving.

De erfcheck is een praktische tool om te beginnen, en de live scans bieden persoonlijke begeleiding en inspiratie. Door kleine aanpassingen aan het erf kunnen grote positieve effecten worden bereikt voor de lokale biodiversiteit. De samenwerking tussen Steenbreek, de Vlinderstichting en SBNL Natuurfonds zorgt voor een integrale aanpak, waarbij zowel de flora als de fauna worden betrokken.

Het doel is om van elk erf een 'erfparadijs' te maken, een plek waar de natuur floreert en waar toekomstige generaties nog van kunnen genieten. De campagne benadrukt het belang van het behoud van traditionele landschapselementen, zoals boomgaarden en knotbomen, en het creëren van nieuwe habitats voor bedreigde soorten. Door het stimuleren van biodiversiteit op erven wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de natuur in het buitengebied





