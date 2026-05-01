Eredivisie-speelronde blijft op later tijdstip, clubs woedend

De laatste speelronde van de Eredivisie wordt ondanks het einde van de Europese campagne van AZ Alkmaar toch op 16:45 uur gespeeld, wat tot grote irritatie leidt bij verschillende clubs. De redenen die worden aangevoerd, worden als onbegrijpelijk bestempeld.

De laatste speelronde van de Eredivisie , waarin nog cruciale beslissingen moeten vallen, zal niet op het traditionele tijdstip van 14:30 uur worden afgewerkt. Ondanks de eliminatie van AZ Alkmaar uit Europees voetbal, en daarmee het vervallen van de oorspronkelijke reden om de wedstrijden later te starten, is besloten vast te houden aan de latere aanvangstijd van 16:45 uur.

Deze beslissing heeft geleid tot aanzienlijke irritatie bij verschillende clubs, die zich vragen stellen bij de motieven en de communicatie rondom deze kwestie. De oorspronkelijke keuze voor 16:45 uur was bedoeld om Nederlandse clubs die nog actief waren in Europese competities te faciliteren, zodat er geen overlap zou ontstaan in de speelschema's. Nu AZ Alkmaar is uitgeschakeld, leek het logisch om terug te keren naar het gebruikelijke tijdstip, maar dit is niet gebeurd.

De discussie hierover kwam aan het licht tijdens een bijeenkomst van clubbestuurders, waar de frustraties over de gang van zaken openlijk werden geuit. Een van de meest kritische stemmen was die van een vertegenwoordiger van een club die anoniem wenste te blijven, die de beslissing omschreef als 'bekrompen en klein'. Hij benadrukte dat de gemeenten Sittard en Breda niet in staat waren om voldoende politieagenten te mobiliseren voor een eerdere aanvangstijd, wat als een doorslaggevende factor werd aangevoerd.

Deze uitleg stuitte op ongeloof bij andere clubs, met name Go Ahead Eagles, wiens vertegenwoordiger Jan Willem van Dop het veto van de gemeente Breda als 'frappant' bestempelde. Burgemeester Paul Depla van Breda, die een belangrijke rol speelt in het landelijke voetbaloverleg, zou tegen de eerdere aanvangstijd zijn vanwege 'rustverhoudingen', een argument dat door Van Dop als onbegrijpelijk werd bestempeld.

De kritiek werd verder versterkt door de steun van Wilco van Schaik, de vertegenwoordiger van NEC, die de beslissing 'van de zotte' noemde. De clubs voelen zich niet gehoord in dit proces en vrezen dat de beslissing negatieve gevolgen zal hebben voor de supporters, die mogelijk minder goed in staat zullen zijn om de wedstrijden te bezoeken vanwege de latere aanvangstijd.

De kwestie illustreert de complexe verhoudingen tussen clubs, gemeenten en de KNVB, en de uitdagingen bij het organiseren van een professionele voetbalcompetitie in Nederland. Het gebrek aan flexibiliteit en de onduidelijke communicatie hebben geleid tot een onnodige escalatie van de situatie, en de clubs hopen dat er in de toekomst meer openheid en transparantie zal zijn bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op de gehele competitie.

De frustratie is groot, niet alleen over de beslissing zelf, maar ook over de manier waarop deze tot stand is gekomen. Er is een gevoel van machteloosheid en het ontbreken van een gelijkwaardige dialoog met de verantwoordelijke instanties. De clubs vrezen dat dit soort situaties zich in de toekomst zullen herhalen, en pleiten voor een structurele verbetering van de besluitvormingsprocessen binnen het Nederlandse voetbal.

De latere aanvangstijd heeft ook praktische gevolgen voor de planning van de clubs, zoals de beschikbaarheid van faciliteiten en de inzet van personeel. Dit alles draagt bij aan de algehele ontevredenheid en de roep om verandering. De clubs benadrukken dat het belangrijk is om de belangen van de supporters voorop te stellen, en dat de beslissingen die worden genomen, hierop moeten worden afgestemd.

De huidige situatie wordt als een teken van disrespect ervaren, en de clubs hopen dat er snel een oplossing zal worden gevonden die voor alle partijen acceptabel is. De discussie over de aanvangstijd van de wedstrijden is slechts een symptoom van een groter probleem: het gebrek aan samenwerking en de onduidelijke verantwoordelijkheden binnen het Nederlandse voetbal. Er is behoefte aan een constructieve dialoog en een gezamenlijke aanpak om de problemen op te lossen en de competitie te verbeteren.

De clubs zijn bereid om hun steentje bij te dragen, maar verwachten wel dat de KNVB en de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor kritiek en suggesties





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eredivisie Voetbal KNVB Speelronde Tijdstip Clubs Irritatie AZ Alkmaar Gemeenten Politie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen verwacht grote PSV-transfer: 'Hij heeft kwaliteiten voor de Europese top'Valentijn Driessen dicht Sergiño Dest een grote toekomst toe. Eerstgenoemde verwacht dat de back van PSV komende zomer weer richting de Europese top verkast. PSV moet daarbij geen poging doen om de Amerikaans international binnenboord te houden, aldus de journalist.

Read more »

Omvangrijke natuurbranden teisteren Brabant en Limburg: Europese hulp aangevraagdBrabant en Limburg worden geconfronteerd met grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. Asielzoekerscentra zijn ontruimd en er is Europese hulp aangevraagd. De Nederlandse natuur is kwetsbaar en de brandweer heeft moeite de vlammen te bedwingen.

Read more »

Brandweer vraagt Europese hulp bij brandbestrijding • NL-Alert voor groot deel West-BrabantIn dit liveblog lees je het laatste nieuws over natuurbranden in Nederland. In Oirschot en Weert woeden zulke branden.

Read more »

Eredivisie-clubs ontzet over late aanvangstijd speelronde 33Clubs in de Eredivisie uiten hun ongenoegen over de beslissing van de KNVB om speelronde 33 later te laten beginnen, ondanks het wegvallen van Europese verplichtingen voor Nederlandse teams. De latere aanvangstijd wordt als onnodig en schadelijk ervaren voor zowel clubs als supporters.

Read more »

Marktwaarde-analyse: PSV ruim 96 miljoen euro meer waard dan Ajax voor Eredivisie-topperVoetbalPrimeur analyseert de marktwaarden van Ajax en PSV voor hun laatste Eredivisie-ontmoeting van het seizoen. PSV is met 283,6 miljoen euro aanzienlijk meer waard dan Ajax (187,15 miljoen euro).

Read more »

Jan Joost van Gangelen onthult: megatalent uit de Eredivisie staat open voor opmerkelijke transferFC Twente gaat komende zomer drie dure verdedigers verkopen, zo wordt geconcludeerd in Voetbalpraat op ESPN. Bart van Rooij, Ruud Nijstad en Mats Rots zijn bezig aan hun laatste weken in Enschede.

Read more »