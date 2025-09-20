Eredivisie Live: Groningen op voorsprong, Volendam en Excelsior in strijd

Live verslag van de Eredivisie-wedstrijden van vandaag, met updates van FC Groningen, Volendam, Excelsior en andere duels. Analyse van de wedstrijden, de huidige stand en de sfeer in de stadions. Van Cruijsen scoort voor Volendam. Ook aandacht voor de populariteit van de Eredivisie en vooruitblik op PSV-Ajax.

Het staat 1-0 voor FC Groningen dankzij een prachtige vrije trap van Taha , die de bal snoeihard in de bovenhoek krulde. Telstar speelt echter aardig mee en heeft vooralsnog geen antwoord van Groningen op hun positiespel. De wedstrijd in de Euroborg is tot dusver niet bijzonder spectaculair, met weinig kansen aan beide kanten. Op de schermen in het stadion worden beelden getoond van Jessica Schilder, die goud won op het WK atletiek in Japan.

In Volendam zorgt een uitbraak van Excelsior voor een dubbele kans, waarbij doelman Van Oevelen uitblinkt met twee reddingen. Eerst keert hij een schot van Bergraaf, waarna hij dwarsligt bij de rebound van Yegoian. Volendam lijkt het lastiger te krijgen, Excelsior komt opzetten. Bij Volendam is er sprake van een wisselbeleid. \Volendam begint sterk aan de tweede helft en zet Excelsior onder druk. Veerman mist een grote kans na goed voorbereidend werk van Van Cruijsen. Hij schiet in kansrijke positie op doelman Van Gassel. Robin van Cruijsen, pas 19 jaar oud, debuteert in de basis en maakt direct indruk met een schitterend doelpunt. Van Cruijsen, die tot 2015 in de jeugd van Ajax speelde en daarna via AFC bij Volendam terechtkwam, tekende in mei zijn eerste profcontract. De technisch directeur roemde zijn multifunctionele kwaliteiten en zijn ontwikkeling, zowel aanvallend als verdedigend. Van Cruijsen toont aan een talent te zijn voor de toekomst. In Volendam viert men de doelpunt van Van Cruijsen. Kuwas mist op een haar na de gelijkmaker. Hij gaat zijn man voorbij en probeert het met buitenkant voet, maar de bal gaat net naast. Volendam komt iets sterker in de wedstrijd, hoewel het nog niet groots is. Veerman stond net buitenspel bij een poging om de score te egaliseren. De aftrap in Volendam is geweest, een duel tussen twee ploegen die de punten hard nodig hebben: Volendam (13e) en Excelsior (16e). \Volendam en Excelsior, vorig jaar nog tegenstanders in de Keuken Kampioen Divisie, strijden nu op eredivisieniveau. Volendam heeft momenteel één punt meer (4) dan Excelsior. De populariteit van het Nederlandse voetbal is ongekend. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, wijst op de hoge bezettingsgraad van de stadions, die na de Premier League en de Bundesliga het hoogst is. Er is een run op Europese tickets bij FC Utrecht, NEC heeft een wachtlijst, en bijna alle seizoenkaarten zijn uitverkocht. De Jong benadrukt de gezellige sfeer in de stadions, de relatief weinig incidenten en de waardering voor het collectief beleven van de wedstrijden. Ook blikt men vooruit op PSV-Ajax morgen. Ajax-keeper Vitezslav Jaros arriveerde deze zomer, samen met trainer John Heitinga, van Liverpool naar Amsterdam. Jaros is de trainer nog steeds dankbaar. Vandaag staan er ook vier wedstrijden op het programma. Fortuna Sittard kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd om 20.00 uur. De nummer veertien FC Volendam neemt het op tegen Excelsior. Groningen speelt tegen Telstar. Heracles smacht naar het eerste punt





NOS / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Eredivisie Voetbal Live Groningen Volendam Excelsior Van Cruijsen Taha

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Wachtlijsten van Groningen tot Nijmegen: de eredivisie is populairder dan ooit'Na de Premier League en de Bundesliga hebben wij de hoogste bezettingsgraad', vertelt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, over de overvolle stadions in Nederland.

Lees verder »

Eredivisie: FC Volendam vs. Excelsior Rotterdam - Live Verslag en DiscussieVolg de Eredivisie wedstrijd tussen FC Volendam en Excelsior Rotterdam live bij VoetbalPrimeur. Bekijk de opstellingen, discussieer mee en mis geen moment van de actie.

Lees verder »

Excelsior wint duel der promovendi in slotsecondenExcelsior versloeg FC Volendam in de Eredivisie met 1-2, dankzij een late goal van Lewis Schouten. Wlodarczyk scoorde voor Excelsior, Van Cruijsen voor Volendam. Excelsior-keeper Van Gassel hield Volendam af van meer goals.

Lees verder »

Excelsior pakt in laatste minuut de volle buit op bezoek bij VolendamRobin van Cruijsen leek met een schitterende gelijkmaker de held van Volendam te worden, maar op de valreep bezorgt Lewis Schouten Excelsior nog de overwinning.

Lees verder »

Excelsior zegeviert in blessuretijd bij FC VolendamExcelsior heeft in een enerverende wedstrijd in blessuretijd de overwinning gepakt bij FC Volendam. Lewis Schouten kopte de winnende goal binnen in de 94e minuut.

Lees verder »

Excelsior wint van Volendam in Eredivisie-wedstrijdExcelsior verslaat Volendam in een spannende wedstrijd. Robin van Cruijsen scoort voor Volendam, maar Excelsior trekt aan het langste eind. Jessica Schilder wint goud op WK atletiek.

Lees verder »