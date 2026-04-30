Eredivisie-clubs ontzet over late aanvangstijd speelronde 33

Clubs in de Eredivisie uiten hun ongenoegen over de beslissing van de KNVB om speelronde 33 later te laten beginnen, ondanks het wegvallen van Europese verplichtingen voor Nederlandse teams. De latere aanvangstijd wordt als onnodig en schadelijk ervaren voor zowel clubs als supporters.

Er heerst aanzienlijke frustratie en onbegrip onder de clubs in de Eredivisie over het vastgestelde aanvangstijdstip van speelronde 33 . De traditionele starttijd van 14.30 uur is vervangen door een latere aftrap van 16.45 uur, een beslissing die door velen als onbegrijpelijk wordt ervaren.

Algemeen directeuren van gerenommeerde clubs zoals NEC (Wilco van Schaik), Go Ahead Eagles (Jan Willem van Dop) en FC Groningen (Frank van Mosselveld) uiten openlijk hun teleurstelling over de inflexibele houding van de KNVB ten aanzien van deze wijziging. Het is gebruikelijk dat alle wedstrijden in de laatste twee speelrondes gelijktijdig beginnen, maar de verplaatsing van de aftrap van 14.30 uur naar 16.45 uur is volgens de clubs onnodig en schadelijk.

De oorspronkelijke reden voor de latere aanvangstijd was het faciliteren van Nederlandse clubs die nog actief waren in Europese competities. Met de uitschakeling van AZ tegen Shakhtar Donetsk is deze rechtvaardiging echter vervallen. Desondanks houdt de KNVB vast aan het tijdstip van 16.45 uur, wat tot verbazing en irritatie leidt bij de clubs. Frank van Mosselveld van FC Groningen noemt 14.30 uur het 'favoriete tijdstip van heel Nederland' en benadrukt dat de beslissing om hier vanaf te wijken onlogisch is.

De KNVB beroept zich op de politiecapaciteit in de steden Sittard en Breda als reden voor het vasthouden aan de latere aanvangstijd. Volgens de KNVB konden de gemeenten niet garanderen dat er voldoende politieagenten (zes in totaal) twee uur eerder beschikbaar zouden zijn. Van Mosselveld reageert cynisch op deze verklaring, en stelt dat de voetballerij hierdoor 'bekrompen en klein' overkomt, en dat de gehele Eredivisie hierdoor de dupe wordt.

Hij geeft aan dat FC Groningen zeker nog vragen zal stellen aan de KNVB over deze beslissing, en noemt de situatie 'te gek voor woorden' en spreekt van een vorm van 'gijzeling'. De impact van de latere aanvangstijd wordt ook door andere clubs benadrukt. Wilco van Schaik van NEC wijst op de negatieve gevolgen voor de supporters.

Hij stelt dat een latere aanvangstijd betekent dat een grote groep fans (honderd- tot tweehonderdduizend mensen) pas rond 16.45 uur op pad gaat, terwijl ze bij een eerdere starttijd al om 14.30 uur van het voetbal hadden kunnen genieten. Hij noemt dit 'ongehoord'. Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles sluit zich hier volledig bij aan en vraagt zich retorisch af waarom het zo moeilijk is om simpelweg af te trappen om 14.30 uur.

Hij noemt de situatie 'zeer bijzonder'. De algemene teneur onder de clubs is dat de KNVB onvoldoende rekening houdt met de belangen van de clubs en de supporters, en dat de beslissing om de aanvangstijd te verplaatsen onnodig en schadelijk is. De frustratie is groot en de clubs zijn van plan om de KNVB hierover verder aan te spreken.

