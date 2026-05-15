Erben Wennemars stopt als NOS-analyticus na zeventien jaar

Erben Wennemars, een bekende schaatsanalyticus van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), heeft aangekondigd dat hij stopt als commentator bij het einde van het huidige schaatsenizoen. In de afgelopen zeventien jaar heeft Erben de taak geïnspireerd honderden mensen om de sport verder te brengen en heeft hij veel van de helden van de Nederlandse en internationale schaatswereld geïnterviewd. Ondanks dat zijn zoon nu belangrijk is, heeft Erben bewust gekozen voor duidelijkheid en heeft hij zijn spotlights daaromheen geschoven.

Na zeventien jaar stopt Erben Wennemars als schaatsanalyticus bij de NOS . Met ingang van het nieuwe schaatsseizoen schuift hij niet meer aan om zijn analyses te geven.

Wennemars heeft besloten om te stoppen omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden een grote rol speelt. Hij geeft aan dat het jarenlang iets waar hij de hele zomer naar uitkeek en dat hij het met ontzettend veel plezier en toewijding gedaan heeft. De afgelopen jaren was hij naast analyticus ook vader van een schaatser die meedeed om de prijzen. Dat maakte het in de ogen van critici ingewikkeld.

Als gevolg daarvan kan hij zijn werk niet meer op de vrije en onbevangen manier doen, waar hij naar streven. Vandaar zijn keuze. Hij zal zich altijd blijven inspannen voor de verbetering van de sport die hem zo veel heeft gebracht. Want schaatsen zit in zijn hart.

Joep Wennemars werd vorig jaar wereldkampioen op de 1.000 meter en nam afgelopen winter deel aan de Olympische Winterspelen. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport: 'Wij vinden het jammer dat Erben stopt, maar begrijpen de keuze ook. Hij heeft jarenlang veel voor de NOS betekend. Erben is behalve een zeer kundig analyticus ook echt een persoonlijkheid én een fantastische ambassadeur voor de schaatssport en sport in het algemeen.

We gaan zijn kennis en enthousiasme missen en ik denk dat veel schaatsliefhebbers er ook zo over denken.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erben Wennemars NOS Schaats Analyticus Zoonschaatser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Advocaat en Curaçao strijken in WK-voorbereiding neer bij Nederlandse amateurclubCuraçao gaat in aanloop naar het WK komende zomer een deel van de voorbereiding afwerken op Nederlandse bodem . Het eiland, dat sinds deze week weer onder leiding staat van Dick Advocaat, zal openbare trainingen in Noordwijk afwerken.

Read more »

Nederlandse handballers onzeker voor WK van 2027Oranje lost de eerste van twee cruciale play-off wedstrijden tegen Griekenland met 29-27 en heeft nog steeds geen gegunde plek voor de WK-selectie volgend jaar

Read more »

Nederlandse luchthavens genomen over door vracht, economie dreigtTransporteurs maken opmerkelijke vergelijking tussen commerciële passagiersvliegtuigen en luchthavens in Nederland. Deze cijfers suggereren dat de luchthavens slechts delen van het verhaal vertellen.

Read more »

Nederlandse inzending Songfestival 2023: Joep van den Boom wil opnieuw meedoenSongwriter Joep van den Boom, die dit jaar zijn songfestivaldebuut maakt onder de vlag van Malta, heeft aangegeven dat hij in de toekomst graag de Nederlandse inzending zou verzorgen. Hij heeft al eerder geprobeerd, maar toen AVROTROS voor Joost Klein ging. Van den Boom zou het 'superleuk' vinden om het nog eens te proberen, liefst met een lied waarin hij een dieper verhaal kan vertellen.

Read more »