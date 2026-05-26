Erasmusbrug Rotterdam: In beide richtingen op slot voor verkeer, werkzaamheden tot 3 juli

De Erasmusbrug in Rotterdam is sinds vanochtend in beide richtingen op slot voor verkeer. De afsluiting duurt bijna vijf weken en is nodig omdat het wegdek vernieuwd wordt. Het verkeer moet voorlopig via de Willemsbrug of de Maastunnel rijden. Sommige automobilisten werden vanmorgen verrast door de afsluiting. De werkzaamheden zijn begin deze maand aangekondigd en aangegeven met borden. Dat sommigen toch niet op de hoogte waren, verrast projectleider Marcel Walravens niet. De werkzaamheden 's nachts uitvoeren was volgens de gemeente geen optie. Ook overdag kunnen mensen wat overlast ervaren, waarschuwt de gemeente. Op vrijdag 3 juli om 16.00 uur gaat de brug weer open voor het overige verkeer.

De Erasmusbrug in Rotterdam is sinds vanochtend in beide richtingen op slot voor verkeer . De afsluiting duurt bijna vijf weken en is nodig omdat het wegdek vernieuwd wordt.

Het verkeer moet voorlopig via de Willemsbrug of de Maastunnel rijden. Sommige automobilisten werden vanmorgen verrast door de afsluiting.

'Waardeloos. Je moet helemaal omrijden. Het is vervelend, zeker als je van de ene kant naar de andere kant van de stad moet', zegt een bestuurder tegen Een andere bestuurder begrijpt niet dat de werkzaamheden niet in twee delen worden uitgevoerd.

'Ik had het anders aangepakt. Eerst de linker-, dan de rechterkant.

' De brug is bewust in beide rijrichtingen afgesloten, legt projectleider Marcel Walravens uit. 'Op deze manier kunnen de hulpdiensten nog wel via de brug rijden. Het is onverantwoord om de hulpdiensten vast te laten zitten in het verkeer.

' De werkzaamheden zijn begin deze maand aangekondigd en aangegeven met borden. Dat sommigen vanochtend toch niet op de hoogte waren, verrast Walravens niet.

'Een aantal mensen mist altijd de aankondiging. ' De werkzaamheden 's nachts uitvoeren was volgens de gemeente geen optie. Walravens: 'Dat maakt namelijk te veel herrie.

' Ook overdag kunnen mensen wat overlast ervaren, waarschuwt de gemeente. Het verwijderen van de toplaag van het asfalt geeft namelijk geluidsoverlast. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden wel de Erasmusbrug over blijven steken. Op vrijdag 3 juli om 16.00 uur gaat de brug weer open voor het overige verkeer





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erasmusbrug Rotterdam Op Slot Voor Verkeer Werkzaamheden Verwijderen Van De Toplaag Geluidsoverlast Overblijven Steken Op 3 Juli Om 16.00 Uur Weer Open

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Erasmusbrug gaat dicht wekenlang voor onderhoudswerkzaamhedenDe overstekingsplaats de Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanaf morgen dinsdag 26 mei wekenlang dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Auto’s worden tijdens de afsluiting omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Het wegdek wordt vernieuwd en wordt beschadigd asfalt op de westelijke rijbaan aangepakt.

Read more »

Willem II-spelers gehuldigd op Heuvel in TilburgWillem II-spelers worden gehuldigd op het plein van de Heuvel in Tilburg. Burgemeester Fleur Gräper overhandigt een speciaal schild aan de spelers van Willem II. De spelers van Willem II komen het podium op. Stuk voor stuk worden ze door presentator Frank Evenblij het podium op gehaald. Het plein vult zich inmiddels helemaal met rode rook van de fakkels. Het is flink heet tijdens de huldiging van Willem II op het plein. Sommige fans laten het bier links liggen en stappen over op het water.

Read more »

Rotterdamse hockeyers voor het eerst sinds 2013 landskampioenDe hockeyers van Rotterdam zijn voor het eerst sinds 2013 landskampioen.

Read more »

NH-weerman Jan Visser voorspelt warme dag met mogelijk recordtemperatuurNH-weerman Jan Visser voorspelt dat vandaag de temperatuur tot zo'n 30 graden stijgt en er volop zon is. Op sommige plekken in de provincie is het al 24 graden. Vanmiddag stijgt dat verder naar de 30 graden, wat betekent dat het tropisch warm wordt. Later vandaag gaat de wind draaien van het oosten naar het noorden en daardoor gaat de temperatuur wat omlaag. Vanavond en vannacht trekt er ook wat bewolking de provincie over, waarbij er vannacht misschien een enkel buitje kan vallen. Het is goed mogelijk dat vandaag de warmste 26 mei sinds de start van de metingen wordt. Het huidige record in De Bilt ligt op 29,1 graden in 2005. VolgensMorgen blijft het droog. Dan wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De temperatuur ligt aanzienlijk lager dan vandaag: op Texel wordt het zo'n 17 graden, in het zuiden van de provincie maximaal 22 graden. Aan de kust en IJsselmeer kan het nog flink waaien.De dagen daarna loopt de temperatuur weer op. Op donderdag en vrijdag is het droog en is de zon volop aanwezig, met vrijdag kans op 25 graden. In het weekend blijft het warm, maar is er ook meer kans op bewolking met een enkele bui. Na het weekend gaan de temperaturen wat omlaag en is het weer wat wisselvalliger.

Read more »