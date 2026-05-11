Er is geen sprake van gestegen winstmarges bij tankstations na de oorlog in Iran

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen aanwijzingen gevonden van gestegen winstmarges bij tankstations sinds de oorlog in Iran. Er zijn wel bedrijven die profiteren van de gestegen olieprijs, maar die kosten hun winst niet

Er zijn geen aanwijzingen dat bij tankstations de gemiddelde winstmarges zijn gestegen door de oorlog in Iran, zegt de Autoriteit Consument en Markt. Vooral bedrijven die olie oppompen en raffineren maken nu meer winst door de gestegen olieprijs.

Sinds de oorlog tussen Amerika en Iran is de olieprijs gestegen van zo'n 70 dollar per vat naar 118 dollar op het hoogtepunt. Vandaag kost een vat iets minder dan dat, zo'n 105 dollar. Door blokkades kan er veel minder olie geëxporteerd worden door landen rondom de Perzische Golf. Vanwege de situatie houdt de ACM de komende tijd in de gaten wie profiteert in de keten, van opgepompte olie tot het tanken bij een benzinestation.

'De gestegen brandstofprijzen raken alle bedrijven en huishoudens direct in de portemonnee', zegt ACM-voorzitter Martijn Snoep. Voor de oorlog was de gemiddelde adviesprijs van benzine 2,28 euro, nu is dat 2,62. Voor diesel steeg de prijs van 2,08 naar 2,51 euro.

'Daarom is het belangrijk om transparant te maken hoe de prijsontwikkelingen van ruwe olie in de brandstofketen doorwerken en waar winstmarges zijn gestegen. ' Uit de monitor blijkt dat de prijs van ruwe olie in euro's is gestegen met zo'n 70 procent. 'Het is niet aannemelijk dat de kosten van olieproductie in dezelfde mate zijn gestegen als de prijzen', aldus de ACM. En dus stijgen de winstmarges van oliemaatschappijen.

Vorige week rapporteerden die dan ook hogere winningen. Zo maakte Shell in de eerste drie maanden van dit jaar 4,8 miljard euro winst, fors meer dan een kwartaal eerder. Ook bedrijven die ruwe olie verwerken tot diesel, kerosine en benzine lijken nu te profiteren.

'Raffinaderijen lijken momenteel hogere marges te behalen op diesel en kerosine, hoewel de marges op benzine lager liggen. Dit onderstreept dat ontwikkelingen binnen de keten niet uniform zijn en per product en bedrijf kunnen verschillen', aldus de ACM. Tankstations worden geconfronteerd met hogere inkoopprijzen en rekenen deze door in hun verkoopprijzen aan consumenten, ziet de ACM. Zij lijken dus niet te profiteren van de hogere prijzen





