Eppo van Nispen tot Sevenaer vindt het jammer dat tv-makers hun oude programma's in De Schatkamer niet willen. Hij vindt dat een archief niet moet worden gefilterd omdat het een spiegel van de tijd is.

Eppo van Nispen tot Sevenaer vindt het jammer dat een aantal tv-makers niet wil dat hun oude programma's in het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid terechtkomen, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn.

Wij zijn daar als archief op tegen, zei de directeur van Beeld & Geluid donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw & De Wit. Het is juist goed om te zien hoe we toen dachten, hoe we op dat moment waren, betoogde Van Nispen tot Sevenaer. Hij vindt dat je een archief niet moet filteren omdat het een spiegel van de tijd is. Dat kent hele lastige en hele leuke dingen.

Eerder donderdag werd duidelijk dat een aantal programma's en afleveringen kort na de lancering van De Schatkamer alweer offline zijn gehaald. Het gaat onder meer om het satirische programma Dit Was Het Nieuws. De producent denkt dat afleveringen van vele jaren terug nu reputatieschade kunnen opleveren voor de makers. De Schatkamer blijft continu aangevuld worden, besloot Van Nispen tot Sevenaer.

Vanaf vrijdag is de populaire serie Jiskefet terug te vinden in de databank, die gratis toegang biedt aan meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. Daar was heel veel vraag naar





Jack Spijkerman trots op succes Kopspijkers in Schatkamer: 'We kozen echt onze eigen koers'Jack Spijkerman (77) is 'heel erg trots' dat zijn programma 'Kopspijkers' een van de best bekeken programma's in 'De Schatkamer' is, het nieuwe onlineplatform van het instituut Beeld & Geluid dat dinsdag werd gelanceerd.

Beeld & Geluid haalt kort na lancering programma's uit SchatkamerEnkele programma's en afleveringen zijn kort na de lancering van het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid alweer offline gehaald. Het gaat onder meer om het satirische programma Dit Was Het Nieuws, bevestigen Beeld & Geluid en producent Angel's TV Producties aan het ANP.

