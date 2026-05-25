Enzo Fernández's last game at Chelsea: Manchester City and Real Madrid interested, but Chelsea wants a hefty fee

Enzo Fernández, a talented Argentine midfielder, made a touching gesture to Chelsea fans after his last game for the club. He is being chased by Manchester City and Real Madrid, but Chelsea wants a substantial fee for his services. With Chelsea's tenth-place finish in the Premier League, Fernández will not be playing in the Champions League next season, making it challenging to convince him to sign a new contract. Chelsea is unwilling to take a loss on the player, with a minimum fee of 121 million euros being demanded. Transfermarkt values Fernández at 90 million euros, indicating that clubs will need to make a substantial offer to secure his signature.

Enzo Fernández maakte na afloop van het duel tussen Chelsea en Sunderland een bijzonder gebaar naar de supporters van Chelsea . De Argentijnse middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester City en de kans is aanwezig dat Fernández zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft, meldt Ben Jacobs.

De Argentijnse middenvelder heeft heel wat geïnteresseerde clubs om uit te kiezen. Zo zou Real Madrid een bod hebben gedaan op de speler en ook Manchester City heeft al gesprekken gevoerd met de middenvelder. Voormalig Chelsea-coach Enzo Maresca zou hem namelijk mee willen nemen naar City. Voor Fernández is het simpel.

Hij wil namelijk graag in de Champions League spelen. Bij Chelsea kan dat komend seizoen niet, want de ploeg is als tiende geëindigd in de Premier League. Hierdoor speelt de ploeg uit Londen geen Europees voetbal komend seizoen en zit Chelsea in een zwakkere positie om Fernandez van een nieuw contract te overtuigen. De Argentijnse middenvelder willen contracteren, moeten zij een behoorlijk bedrag betalen.

In de zomer van 2023 werd de middenvelder voor 121 miljoen euro overgenomen door Chelsea en de ploeg wil geen verlies lijden op de speler. 121 miljoen euro is dus het minimum dat Chelsea wil verdienen aan de speler. Volgens Transfermarkt ligt de waarde van Fernández op 90 miljoen euro, dus moeten ploegen ver gaan voor de handtekening van de Argentijn





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enzo Fernández Manchester City Real Madrid Chelsea Champions League New Contract Minimum Fee Transfermarkt Value

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Manchester United strikt vervanger Casemiro: akkoord over transfer Braziliaan'Éderson wordt de eerste topaankoop van Manchester United richting het nieuwe seizoen. De 26-jarige Braziliaanse middenvelder komt deze zomer over van Atalanta Bergamo, waarvoor hij vrijdag al niet meer in actie kwam.

Read more »

Chelsea ziet toekomst in Belgisch toptalent: ‘Voorbestemd voor belangrijke rol’De Belgische doelman Mike Penders (20) staat op het punt een nieuwe stap in zijn carrière te zetten bij Chelsea FC. Volgens Engelse berichtgeving gaat de jonge Belg na zijn uitleenperiode bij Strasbourg terugkeren naar Londen. Dat schrijft het betrouwbare Sky Sports .

Read more »

Xabi Alonso haalt eerste zomerwinst binnen: Barco pakt overstap naar ChelseaFabrizio Romano deelt het nieuws dat Valentin Barco, middenvelder van Strasbourg, is overgestapt naar Chelsea, na een transferancoach van bijna tien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. De komst van Barco naar Chelsea was ook al aangekondigd, maar hij heeft de voorkeur gegeven voor de Engelse club.

Read more »

Sunderland organiseert Europees debuut in Premier League met overtuigende overwinning tegen ChelseaSunderland heeft op hun eerste seizoen terug in de Premier League, beroemd geworden door hun sterke prestaties. In hun laatste wedstrijd van het reguliere seizoen, versloegen ze met overtuiging Chelsea met 1-2.

Read more »