Enorme ravage na plofkraak in Helmond

Een plofkraak op een geldautomaat heeft donderdag in alle vroegte voor een enorme ravage gezorgd aan de Mierloseweg in Helmond. De geldautomaat zat in de pui van een bakkerij. Het glas van de winkel en een naastgelegen kapsalon sneuvelde door de kracht van twee explosies kort na elkaar. De plofkrakers hebben geld buitgemaakt. De plofkraak gebeurde rond kwart over vier. De straat ligt vol glas en ander puin. In de bakkerij is de schade zo groot, dat de zaak voorlopig dicht blijft. Schappen die bedoeld zijn voor broden, liggen helemaal in puin. Bij onder meer een kapsalon zijn ramen kapot. Auto's op straat in de buurt van de geldautomaat zijn ook flink beschadigd. De Mierloseweg, doorgaans een drukke weg met veel auto- en vrachtverkeer, is donderdagochtend tussen de twee kruisingen dicht.

Een plofkraak op een geldautomaat heeft donderdag in alle vroegte voor een enorme ravage gezorgd aan de Mierloseweg in Helmond. De geldautomaat zat in de pui van een bakkerij.

Het glas van de winkel en een naastgelegen kapsalon sneuvelde door de kracht van twee explosies kort na elkaar. De plofkrakers hebben geld buitgemaakt. De plofkraak gebeurde rond kwart over vier. De straat ligt vol glas en ander puin.

In de bakkerij is de schade zo groot, dat de zaak voorlopig dicht blijft. Schappen die bedoeld zijn voor broden, liggen helemaal in puin. Bij onder meer een kapsalon zijn ramen kapot. Auto's op straat in de buurt van de geldautomaat zijn ook flink beschadigd.

De Mierloseweg, doorgaans een drukke weg met veel auto- en vrachtverkeer, is donderdagochtend tussen de twee kruisingen dicht. Een buurman die tegenover de geldautomaat woont, was nog wakker. Hij hoorde ineens een knal en viel door de klap achterover. Zijn raam raakte flink beschadigd.

Toen hij naar buiten keek, zag hij dat mensen bezig waren met het plaatsen van nóg een explosief. Ook de bovenburen van een paar deuren verder zaten rechtop in bed. Ze voelden alles trillen. De politie en explosievenverkenners onderzoeken donderdagochtend de plofkraak.

Op de straat liggen nog kabels die zijn gebruikt om de explosieven mee te ontsteken. Een van de agenten zegt dat het 'een flink explosief' moet zijn geweest. Een van de buurtbewoners hoopt dat de pinautomaat niet terugkomt, zegt hij al op de ochtend na de plofkraak. De schade is enorm na een plofkraak in Helmond





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