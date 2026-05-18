Engelsman Aaron Rai wint voor het eerst de PGA Championship

Het is voor de 31-jarige Engelsman de eerste keer dat hij een major, een van de vier belangrijkste toernooien in het golf, op zijn naam schrijft.

Golfer Aaron Rai heeft vannacht verrassend het PGA Championship gewonnen, hetgeen voor hem de eerste keer betekent dat hij een major, een van de vier belangrijkste toernooien in het golf, op zijn naam schrijft.

Rai is de eerste Engelsman die de prestigieuze editie van het PGA Championship op Amerikaanse bodem wist te winnen sinds Jim Barnes, die de eerste edities van het toernooi won in 1916 en 1919. Rai noteerde het hele weekend goede scores op de Aronimink Golf Club in Pennsylvania, maar pas in de laatste uren greep hij de leiding door op de laatste tien holes liefst zes birdies te noteren.

Daardoor eindigde hij op vijf onder par, genoeg om meervoudig majorwinnaars als Jon Rahm, Scottie Scheffler en Rory McIlroy voor te blijven. Na afloop reageerde Rai: "Om hier nu te staan is iets dat ik in mijn stoutste dromen niet kon geloven. Er zijn de afgelopen honderd jaar veel waanzinnige Engelse golfers geweest. Dat ik de eerste Engelsman in zo'n lange tijd ben die dit doet, is iets om extreem trots op te zijn.





