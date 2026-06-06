Engeland wint oefenduel van Nieuw-Zeeland dankzij doel Kane en debuut van jongste debutant Ngumoha

In een oefenduel voor het komende WK versloeg Engeland Nieuw-Zeeland met 1-0. Harry Kane scoorde de enige treffer en Rio Ngumoha maakte zijn debuut als jongste speler ooit voor de Engelse ploeg. Bondscoach Tuchel experimenteerde met elf wissels.

Veel landen werken in eigen land de voorbereiding op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico af, maar andere landen, waaronder dus Engeland , doen het op locatie.

De Engelsen kunnen zodoende wennen aan de uitdagende weersomstandigheden. Dat is nodig, omdat het in Tampa, waar het duel met Nieuw-Zeeland gespeeld werd, meer dan dertig graden was. Engeland had het meeste balbezit, maar ook moeite om het stug verdedigende Nieuw-Zeeland uit elkaar te spelen. Pas diep in blessuretijd van de eerste helft viel de openingstreffer.

Djed Spence gaf een afgemeten voorzet vanaf rechts, waarna Harry Kane zijn directe tegenstander versloeg en raak kopte: 1-0. De 32-jarige spits maakte zijn 79ste interlandgoal. Voor Tuchel was het duel ook een kans om te experimenteren richting het WK. De Duitse bondscoach voerde in de rust liefst elf wissels door.

Onder anderen Jude Bellingham, Ivan Toney en debutant Rio Ngumoha verschenen binnen de lijnen. Voor Ngumoha werd het een historische avond. Met zeventien jaar en 281 dagen werd de vleugelaanvaller de jongste debutant van Engeland sinds Jude Bellingham in 2020. Bovendien is hij nu de vijfde jongste speler ooit die zijn debuut maakte voor de Engelsen.

Net als Engeland wisselde ook Nieuw-Zeeland volop, terwijl Engeland zonder veel risico's de minimale voorsprong verdedigde. Daardoor bleef het bij de treffer van Kane, maar kreeg Tuchel wel de gelegenheid om een hele reeks spelers minuten te geven. Engeland speelt woensdag een oefenduel met Costa Rica. Daarna wacht het eerste WK-duel met Kroatië.

Vervolgens zijn Ghana en Panama de tegenstanders. Nieuw-Zeeland speelt tegen Iran, Egypte en België





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