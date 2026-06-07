Engeland wint nipt van Nieuw-Zeeland, maarBBC kritisch over Tuchels experimenten

Engeland versloeg Nieuw-Zeeland met 1-0 dankzij een kopbal van Harry Kane, maar de overwinning werd gekenmerkt als een trainingspotje door critici. De Bondscoach Thomas Tuchel roteerde veelvuldig, wat vragen oproept over de basisopstelling voor het huidige WK.

In hun laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK behaalde het Engelse voetbalteam een minimale 1-0 overwinning op Nieuw-Zeeland . Harry Kane scoorde de enige treffer van het veld met een kopdoelpunt.

Drie dagen eerder had Haïti, dat eveneens tegen Nieuw-Zeeland speelde, een veel indrukwekkender zege van 4-0 geboekt. Deze context leidde erts aan kritiek op de Engelse prestatie, die door onder meer de BBC werd omschreven als een trainingspotje. Volgens de Britse omroep moeten de experimenten van bondscoach Thomas Tuchel nu echt stoppen en moet Engeland serieus gaan worden. De kritiek richt zich vooral op de vele wijzigingen die Tuchel aanbracht in de opstelling.

Hij schoof spelers over op verschillende posities en liet belangrijke spelers rusten, zoals Bukayo Saka en Declan Rice na hun Champions League-finale met Arsenal. De BBC benadrukte dat de tijd dringt en dat deze wedstrijd nog zeker niet als een basisopstelling voor het WK kon worden gezien. Bovendien wees men op het feit dat in de laatste interlandperiode spelers als Phil Foden, James Garner en Dominic Solanke speelden, terwijl zij nu niet eens in de selectie staan.

Dit zou betekenen dat een cruciale oefenwedstrijd tegen Costa Rica eigenlijk wel met de beste elf gespeeld moest worden. Ook voormalig speler en commentator Rio Ferdinand, die niet expliciet genoemd wordt in de tekst maar wiens opinie wordt aangehaald, kon zich niet volledig vinden in de keuzes van Tuchel. Hij wees erop dat Basisspeler Djed Spence bijvoorbeeld als vijfde keuze achter andere linksbacks staat, terwijl de beste linksback Nico O'Reilly op het middenveld moest spelen.

Ook Jarrel Quansah, als vijfde rechtsback, en Ollie Watkins, die als buitenspeler inviel maar feitelijk een spits is, kregen onlogische rollen. Ondanks deze scherpe kritiek blijft bondscoach Tuchel kalm. Hij benadrukt dat veel van zijn spelers drie maanden geleden voor het laatst samen speelden en dat hetteam maar vier keer heeft kunnen trainen. De aanwezigheid van de Arsenal-spelers na de Champions League-finale geeft volgens hem kwaliteit en energie.

De komende wedstrijd tegen Costa Rica zal daarom tonen of Engeland met een meer vaste opstelling de weg naar een sterk WK-inschrijving kan vinden





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