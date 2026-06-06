Engeland verslaat Nieuw-Zeeland in WK-voormiddag met 1-0 dankziel Kane

Harry Kane scoorde het enige doelpunt voor Engeland in een voorbereidingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Three Lions wonnen 1-0 en bereiden zich voor op het WK met een gemengd elftal onder coach Thomas Tuchel. Nieuw-Zeeland toonde verdedigingssterkte maar miste kansen op een gelijkspel.

Engeland heeft in een voorbereidingswedstrijd voor het WK een nipte zege geboekt tegen Nieuw-Zeeland . De Three Lions wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Harry Kane .

Het Engleige elftag trad op met een mix van several spelers, met onder anderen ex-Ajacied Jordan Henderson en sterspeler Harry Kane in de basis. John Stones zorgde vroeg in de wedstrijd voor de eerste Engelse kans, maar zijn kopbal na een hoekschop werd gekeerd. Nieuw-Zeeland kwam dicht bij een doelpunt via Chris Wood tijdens een counter, maar de Engelse verdediging voorkwam de goal. Bondcoach Thomas Tuchel's ploeg bleef druk zetten en kreeg grote kansen.

Ollie Watkins mislukte een kans op een leeg doel tegen keeper Max Crocombe, en Crocombe hield ook een hard schot van Kane tegen. Vlak voor het venue scoorde Kane alsnog het enige doelpunt na een mooi kopje vanuit een voorzet van linksback Djed Spence. Het was zijn 79ste treffer in interlands. In de tweede helft wisselde Tuchel het hele elftal uit.

Nieuw-Zeeland kwam nog dicht bij een gelijkspel toen Dan Burn de paal raakte, maar uiteindelijk hield Nieuw-Zeeland stand en bleef de schade beperkt. Engeland wordt geplaatst in een poule met Kroatië, Ghana en Panama voor het WK, terwijl Nieuw-Zeeland tegen Iran, Egypte en België moet spelen





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