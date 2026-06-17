Engeland verslaat Kroatië in spectaculaire WK-wedstrijd met 4-2

In een hoog aangeslagen WK-groepswedstrijd tussen Engeland en Kroatië wisselden beide landen het voortouw meerdere malen. Engeland won uiteindelijk met 4-2 na een spannend en offensief duel.

Kroatië nam het nodige risico op zoek naar de 3-3, maar krijgt in de counter de 4-2 tegen. De uitval eindigt bij invaller Rashford die kapt en de bal in de verre hoek plaatst.

Engeland kan nog zeker niet achterover gaan leunen. De Kroaten komen er gevaarlijk uit over rechts met Pasalic die naar binnen kapt en het Engelse doel onder vuur neemt. Pickford moet in actie komen en redt. Steeds rende Messi naar fotograaf Pim Ras: 'Denk dat zijn vrouw achter me zat' Terwijl de Engelsen en de Kroaten even bijkomen met een drankje tijdens de drinkpauze heb je mooi tijd om naar het verhaal van fotograaf Pim Ras te luisteren.

De Nederlander beleefde een fraaie avond: een wedstrijd lang alleen maar op Messi letten. De Engelsen zijn nog niet klaar: ze voelen dat de Kroaten nu wel echt op hun rug liggen en jagen op de 4-2. We tellen wel drie, vier kansen in de laatste twee minuten. Van Kane, Gordon en Bellingham, maar telkens ligt doelman Livakovic in de weg.

Engeland leidt weer. Bellingham laat zijn klasse zien na een heerlijke pass van Elliot Anderson. De middenvelder geeft uit de draai hoog mee aan Bellingham. Daar gaan ze weer: Engeland en Kroatië beginnen aan de tweede helft.

Blijft het tempo van voor rust in de wedstrijd, gaan we nog een heerlijke 45 minuten tegemoet. Fraai slotstuk van een heerlijke eerste helft: Petar Musa zet Kroatië weer naast Engeland met de 2-2. De spits van FC Dallas doet het, vlak bij Dallas. Pasalic wipt de bal over de Engelse defensie, Perisic legt klaar en Musa rondt af.

Engeland leidt weer: Harry Kane kopt raak uit een hoekschop van Rice. Al jarenlang een belangrijk wapen van de Engelsen, die standaardsituaties. En dat blijkt nu ook maar weer. Het is Kane's tiende treffer op een WK, hij komt op gelijke hoogte met Gary Lineker die dat record sinds 1990 op zijn naam heeft.

Uit het niets komt Kroatië op gelijke hoogte. Fraai doelpunt van Martin Baturina, die na voorbereidend werk van Sucic de bovenhoek vindt met een schot van rand zestien. De jonkies doen het voor Kroatië: met 22 en 23 jaar horen aangever Sucic (Inter) en doelpuntenmaker Baturina (Como) bij de nieuwe generatie. De wedstrijd moest weer even op gang komen na de drinkpauze, een hinderlijke onderbreking van het tempo in wedstijden als deze.

Engeland heeft nu de weg vooruit weer gevonden. Madueke gaat buitenom op de rechterflank en zet laag voor. Bellingham krijgt zijn linkervoet net niet goed tegen de bal, dat scheelde niet veel. Kroatië ontsnapt.

Kroatië begon sterk en zette Engeland flink onder druk. Sinds de wat gelukkige strafschop, en nog gelukkigere herkansing (1-0), heeft Engeland de overhand. Via Petar Musa werden Kroaten nog een keer gevaarlijk, maar daar zat Bellingham goed tussen. Tijdens de drinkpauze wordt er gediscussieerd aan Kroatische kant.

Harry Kane schiet nu wel raak. Dezelfde hoek, maar met een stuk meer overtuiging en de Kroatische doelman duikt de verkeerde kant op. Het is zijn negende WK-goal: met 6 treffers was hij in 2018 topscorer, vier jaar geleden bleef het bij 2 doelpunten. Kane schiet zwak in en Livakovic redt.

Maar, is de Kroatische keeper te vroeg van zijn lijn? Ja, zegt de VAR. Kane krijgt een herkansing. Modric bedoelt het duidelijk niet zo, hij wil de bal wegwerken en op dat moment springt Madueke er net voor.

Harry Kane gaat nemen. Het oogt allemaal wat nerveus bij de Engelsen, die nog geen fatsoenlijke aanval kunnen opzetten. Kroatië zet hoog druk en krijgt al een kansje uit een hoekschop. Ajax-verdediger Sutalo kan schieten uit een hoekschop, maar krijgt zijn voet niet goed tegen de bal en ziet die hoog over zeilen.

Nog even diep ademhalen, zal ook Elliot Anderson denken als hij het veld op komt. Het wordt zijn negende interland en zijn grootste tot nu toe. Het is een van de nieuwe gezichten bij Engeland. De 23-jarige middenvelder van Nottingham Forest staat op het middenveld met grote namen als Declan Rice en Jude Bellingham.

Tegenover de zojuist besproken Tuchel staat Zlatko Dalic, de bondscoach van Kroatië. Hij leidde de ploeg ongeslagen naar het WK, waar hij ook precies weet hoe het moet. Dalic was als voetballer geen hoogvlieger en werkte als clubcoach vooral in het Midden-Oosten. In 2017 werd hij bondscoach van de Kroaten en dat bleek een uitstekende match.

Hij mocht werken met de tweede gouden generatie Kroaten, met spelers als Luka Modric, Ivan Rakitic en de vaak belangrijke Mario Mandzukic, en liet hen ook schitteren op het hoogste podium. Oude tijden, die van de eerste gouden generatie in 1998, herleefden bij de voetballers in geblokke shirts. In 2018 in Rusland werd de WK-finale bereikt (verloren van Frankrijk) en vier jaar geleden in Qatar werd Kroatië derde.

In 2023 schopte de ploeg van Dalic het, ten koste van Oranje, tot de finale van de Nations League. De teleurstelling van het EK, uitschakeling in de groepsfase, moet nu op Amerikaanse bodem worden weggespoeld. In de basis vanavond twee oude krijgers: Modric en Perisic zijn overgebleven van de gouden generati





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WK Voetbal Engeland Kroatië Harry Kane Jude Bellingham Luka Modric

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