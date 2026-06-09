Engeland veroordeeld tot play-offs na sterke kwalificatie

Ondanks zes overwinningen en minimale tegengoals moet Engeland via de play-offs een WK-ticket zien te bemachtigen. Spanje eindigde als groepswinnaar.

De Engelse vrouwenvoetbalploeg onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman heeft zich niet rechtstreeks geplaatst voor het WK 2023. Ondanks een sterke kwalificatiecampagne waarin ze vijf van de zes wedstrijden wonnen en slechts drie tegengoals incasseerden, was het niet genoeg.

Spanje, de groepswinnaar, had een beter onderling resultaat met een 4-0 overwinning en een 1-0 nederlaag. Hierdoor moet Engeland, net als vele andere landen, deelnemen aan de play-offs om een ticket naar het WK te bemachtigen. De loting voor deze play-offs vindt plaats op donderdag 18 juni. Alle landen uit Divisie A die geen groepswinnaar zijn, mogen meedoen.

De play-offs bestaan uit twee rondes. In Ronde 1 worden twee paden gecreëerd.

Pad 1 omvat de nummers twee en drie van Divisie A, die het opnemen tegen de nummers één en de beste nummers twee van Divisie C. Pad 2 bestaat uit de nummers vier van Divisie A en de groepswinnaars van Divisie B, tegen de nummers twee en drie van Divisie B. De winnaars van deze duels gaan door naar Ronde 2, waar de zeven extra landen worden bepaald die zich plaatsen voor het WK. Daarnaast is er nog één plek voor de intercontinentale play-offs.

Naast Engeland zijn ook andere topnations zoals Frankrijk en Denemarken veroordeeld tot de play-offs. Frankrijk won in ondertal van Ierland en bleef daarmee Oranje nipt voor in de groep. Duitsland was al zeker van directe plaatsing als groepswinnaar. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de play-offs, waarin teams als Nederland, Zwitserland en Oostenrijk ook kansen hebben.

Het wordt een spannende strijd om de laatste tickets voor het WK voetbal voor vrouwen, dat later dit jaar zal plaatsvinden. De play-offs beloven een intensief en onvoorspelbaar toernooi te worden, waarin elk team alles zal geven om een plek op het wereldpodium te veroveren





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