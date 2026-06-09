Engeland schrokken tijdens trainingskamp in Florida door aardbeving

De selectie van Engeland heeft tijdens het trainingskamp in Florida flink geschrokken door een aardbeving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel voorbereidt zich op het WK.

De selectie van Engeland heeft tijdens het trainingskamp in Florida flink geschrokken. Een aardbeving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter was voelbaar in delen van de staat, waar de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel zich voorbereidt op het WK.

Dat melden diverse internationale media, waaronder de beving vond plaats voor de westkust van Cuba en geldt volgens de berichtgeving als de zwaarste in de regio in ongeveer 150 jaar. Trillingen werden onder meer gevoeld in Orlando, Miami en andere delen van Florida. In meerdere gebouwen werden mensen uit voorzorg geëvacueerd nadat constructies begonnen te schudden. De Amerikaanse weerdienst liet weten dat er geen gevaar is voor een tsunami.

Wel waarschuwde de Amerikaanse geologische dienst dat naschokken niet uitgesloten zijn na een aardbeving van deze omvang. Afgelopen zaterdag was het ook al onrustig. Toen raakten er negen mensen gewond bij een schietpartij in Kansas City, niet ver van het basiskamp waar Engeland tijdens het WK van 2026 zal verblijven. Op het moment van de schietpartij was de Engelse selectie overigens nog niet in Kansas City.

Engeland verblijft sinds vorige week in Florida ter voorbereiding op het WK. Afgelopen weekend won de ploeg met 1-0 van Nieuw-Zeeland dankzij een doelpunt van Harry Kane. De Engelsen spelen nog één oefenwedstrijd tegen Costa Rica voordat ze afreizen naar hun definitieve WK-basis in Kansas City. Op 17 juni begint voor Engeland het WK met een groepswedstrijd tegen Kroatië. Daarna volgen duels met Ghana en Panama





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Engeland Aardbeving Florida WK Thomas Tuchel

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