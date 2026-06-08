Endo kan mogelijk meespelen tegen Nederland op WK

Bondscoach Hashime Moriyasu is hoopvol gestemd over het meespelen van Endo tegen het Nederlands elftal op het WK. De 33-jarige middenvelder miste de laatste maanden van het seizoen bij Liverpool door een slepende enkelblessure.

Endo miste de laatste maanden van het seizoen bij Liverpool door een slepende enkelblessure. De 33-jarige middenvelder maakte zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen IJsland, maar ging na een helft weer naar de kant wegens nieuwe klachten.

Sindsdien liet de 73-voudig international Toch is bondscoach Hashime Moriyasu nog altijd hoopvol gestemd over het meespelen van Endo tegen het Nederlands elftal, dat op 14 juni de eerste tegenstander is in Groep F. 'Volgens de medisch staf kan Endo in de openingswedstrijd van het WK meespelen', zei Moriyasu tegen Japanse media.

'Hij had wat last na de oefenwedstrijd tegen IJsland, maar hij is nu op de weg terug. ' Moriyasu zou tot 24 uur voor de aftrap van de eerste WK-wedstrijd nog een vervanger kunnen oproepen, maar volgens de bondscoach is dat niet nodig in het geval van Edo. En ook niet voor de andere spelers in de Japanse WK-selectie die nog herstellende zijn van een blessure. Voormalig VVV-Venlo-verdediger Maya Yoshida (37) werd vandaag aangekondigd als reservekeeper van de Japanse WK-selectie.

Yoshida, die in het verleden al meerdere keren voor Japan heeft gespeeld, wordt verwacht om de doelstellingen van de selectie te helpen behalen





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Endo Japan WK Nederland Hashime Moriyasu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nigel de Jong vertoont volledig vertrouwen in bondscoach Ronald KoemanNigel de Jong, Directeur Topvoetbal, benadrukt zijn volledige vertrouwen in bondscoach Ronald Koeman en wijst erop dat er geen concrete voorbereidingen zijn voor een nieuwe trainer omdat Koeman naar verwachting doorgaat na het WK. Hij prijst de werkdynamiek en communicatievaardigheden van Koeman en stelt dat het team nog steeds rust nodig heeft.

Read more »

Wataru Endo mist WK-training door blessureWataru Endo heeft voor de derde keer op rij niet meegetraind met Oranje-tegenstander Japan door een blessure.

Read more »

Wim Kieft smult van bondscoach Ronald Koeman: 'Was weer echt zichzelf'De manier waarop Ronald Koeman zijn persconferenties benadert kan Wim Kieft wel appreciëren. De oud-spits van Oranje snapt waarom de bondscoach van Oranje de pers benadert zoals hij doet, ook omdat hij elke dag mensen te woord moet staan.

Read more »

Nederland sluit voorbereiding af tegen Oezbekistan na domper tegen AlgerijeHet Nederlands elftal speelt de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan. Na de verrassende nederlaag tegen Algerije moet Oranje het vertrouwen herstellen. Bondscoach Louis van Gaal test zijn sterkste opstelling en hoopt op een ruime overwinning om met een goed gevoel naar Qatar te vertrekken.

Read more »