Emotioneel afscheid van 'Legendarische Thomas', het geliefde busje uit Beilen

Een vriendengroep uit Beilen hield een ongewone uitvaart voor hun busje, dat vorige week in vlammen opging. Het voertuig was meer dan alleen transport; het was een symbool van hun vriendschap en gedeelde avonturen.

Beilen – Een hechte vriendengroep uit Beilen heeft vandaag een ongewone, maar emotioneel geladen afscheid gehouden van hun geliefde busje, liefkozend ‘De Legendarische Thomas’ genoemd.

Het busje, een trouwe metgezel van de vrienden, werd vorige week verwoest door een brand, maar de herinneringen aan de vele avonturen en momenten die ze samen beleefden, zullen voortleven. De bijeenkomst, die een uitvaartkarakter had, trok zo’n dertig inwoners van Beilen en familieleden, die allemaal een eerbetoon wilden brengen aan het voertuig dat een speciale plek in hun hart had veroverd. De gebeurtenis die leidde tot het einde van ‘Thomas’ vond plaats langs de A28 bij Assen.

Ian Vrijs, een van de vrienden, was op weg naar een tankstation voor een korte pauze. Terwijl hij genoot van een kop koffie, merkte hij rook op uit de motor. De oorzaak bleek een defecte turbo te zijn. Ondanks de snelle reactie van de brandweer, die uit voorzorg de benzinepompen uitschakelde, was het busje niet meer te redden.

Vrijs beschrijft het moment als ‘een heel pijnlijk moment’.

‘Het was echt een soort twaalfde man voor ons. Hij was er altijd bij, we konden er altijd op bouwen als ‘ie niet bij de garage was, dus dat is wel zonde. ’ Het busje was meer dan alleen een vervoermiddel; het was een symbool van hun vriendschap en de gedeelde ervaringen die ze samen hadden opgebouwd.

De vrienden herinneren zich de vele reizen die ze samen hebben gemaakt, waaronder een avontuurlijke tocht door de Balkan, waarbij het busje regelmatig een bezoek aan de garage moest brengen. Ook waren ze trouwe supporters van FC Emmen en vervoerde ‘Thomas’ hen regelmatig naar de wedstrijden van hun favoriete club. Het idee voor de uitvaart ontstond spontaan, tijdens een gezellige avond op een terras in Groningen.

Bastian Cid, een van de mede-eigenaren van het busje, vertelt: ‘Hij was ons veel waard. We hebben er veel mee gedaan. ’ De vrienden bezaten het busje ruim een jaar, maar het had al bijna twintig jaar in Beilen rondgereden, waardoor het een bekende verschijning was in de plaatselijke gemeenschap. Tijdens de afscheidsbijeenkomst werden er speeches gehouden en gedichten voorgedragen, waarin de herinneringen aan ‘Thomas’ werden gedeeld.

Leeroy, een vriend van de groep, had een speciale speech voorbereid, en Cid zelf had een gedicht geschreven. De overblijfselen van het busje – de achterklep, het Volkswagen-logo en de autosleutels – werden in een kistje bewaard, als tastbare herinnering aan de verloren vriend.

‘Die hebben we in een kistje gedaan en ze zullen nog lang bewaard blijven,’ aldus Cid. De bijeenkomst werd afgesloten met koffie, thee en bier, in een sfeer van verdriet, maar ook van dankbaarheid voor de mooie momenten die ze samen hadden beleefd. De vrienden benadrukken dat het busje een onvervangbare plek in hun harten zal innemen en dat de herinneringen aan ‘De Legendarische Thomas’ altijd voort zullen leven





