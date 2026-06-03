De 129-voudig international Jaba Kashia kreeg een hartverwarmend afscheid tijdens het oefenduel tussen Georgië en Roemenië. De aanvoerder, die zijn carrière na dit seizoen zal beëindigen, speelde 66 minuten en werd herdacht door fans en tegenstanders. Dit markeert het einde van een illustere loopbaan, waarvan het deelname aan EK 2024 het hoogtepunt was.

Georgië en Roemenië wisten zich niet te plaatsen voor het WK en daarom stond er niet heel veel op het spel bij het oefenduel in de Georgische hoofdstad.

Daar namen zo'n vijftienduizend toeschouwers afscheid van 129-voudig international Kashia, die van 2010 tot 2018 bijna driehonderd officiële wedstrijden voor Vitesse speelde. De aanvoerder van Georgië, wiens contract bij het Slowaakse Slovan Bratislava eind deze maand officieel afloopt, gaf eerder al aan dat hij zijn carrière na dit seizoen ook zo goed als zeker beëindigt. Vorig jaar sprak Kashia nog de hoop uit zijn actieve loopbaan af te kunnen sluiten bij Vitesse, maar dat bleef een wens.

Tegen Roemenië deed Kashia 66 minuten mee, waarna hij door een erehaag van teamgenoten en internationals van Roemenië en onder luid applaus van de toeschouwers het veld verliet. Ook na de wedstrijd scandeerden de supporters massaal zijn naam en door zijn teamgenoten werd hij gejonast. Kashia, die tot tranen was geroerd, ontving onder andere een ingelijst shirt als dank voor zijn jaren bij de nationale ploeg. Het hoogtepunt voor Kashia als international was zijn deelname aan het EK van 2024.

Georgië had zich tot dat jaar nog nooit geplaatst voor een eindtoernooi. Dit historische kwalificatie was een van de belangrijkste prestaties in het Georgische voetbal en markeerde het hoogtepunt van Kashia's internationale carrière. Zijn aanvoerderschap tijdens dat toernooi werd geprezen om zijn ervaring en stabiliteit in de verdediging, ook al scoorde hij geen doelpunten. Zijn terugkeer naar het nationale team na verschillende blessures en lamping Bramen was eenpvorderd door fans en media.

De afscheidsfeestelijkheid in Tbilisi was een emotionele gebeurtenis voor zowel de speler als de aanwezigen. Deinente fans zongen zijn naam en hielden vlaggen met zijn rugnummer omhoog. Zijn collega's uit zowel de Georgische als de Roemeense ploeg betuigden hun respect, wat de sportieve gemeenschap overstijgende vriendschap uitbeeldde. Kashia's carrière begon bij Vitesse waar hij zich ontwikkelde tot een vaste waarde in de defensie.

Na zijn periode in Nederland speelde hij onder meer bij clubs in Polen en Slowakije. Zijn beschikbaarheid voor het nationale team bleef groot ondanks de fysieke afstand





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