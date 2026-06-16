Emotioneel afscheid: Ochoa overweegt volledige stopper na zesde WK

Guillermo Ochoa, de Mexicaanse doelman die zich voor de zesde keer kwalificeerde voor een Wereldkampioenschap, heeft During a press conference in a special FIFA format, Ochoa read an emotional letter written by his daughter. Before uttering the first word, tears were already flowing. He expressed his gratitude to his family for their unconditional support over the years. Ochoa speaks of a life fully organized around football since he was ten years old. He describes an endless cycle of 22 to 23 years with little room for a normal childhood. The Mexican national team has always been his compass in his career and personal life, giving him direction and profound meaning. The goalkeeper strongly hints at the definitive end of his career. He states that his connection to the national team is inseparable from his own identity as a player. Without Mexico, he sees little point in continuing his football career. He reflects on a journey where he always gave his all and savored every moment. Ochoa leaves with his head held high and express pride in what he has achieved, especially representing Mexico at six World Cups, an extraordinary feat for a goalkeeper. The possibility that this World Cup marks his absolute final appearance in professional football makes his potential farewell poignant.

Guillermo Ochoa maakt voor de zesde keer zijn opwachting op een Wereldkampioenschap , maar kondigde eerder al zijn afscheid als international aan. Nu blijkt de doelman van AEL Limassol mogelijk een stap verder te gaan, want het lijkt erop dat zijn volledige loopbaan als voetballer tot een einde komt.

Tijdens een persconferentie, georganiseerd in een speciaal FIFA-formaat, las Ochoa een emotionele brief voor die geschreven was door zijn dochter. Nog voordat hij het eerste woord had uitgesproken, begonnen de tranen al te rollen. Hij uitte zijn dankbaarheid aan zijn familie voor hun onvoorwaardelijke steun door de jaren heen. Ochoa spreekt over een leven dat sinds zijn tiende jaar volledig om het voetbal heen was georganiseerd.

Hij beschrijft een eindeloze cyclus van 22 tot 23 jaar waarin er weinig ruimte was voor een normale jeugd. Het Mexicaanse nationale elftal is volgens hem altijd het kompas geweest in zijn carrière en persoonlijke leven, hem richting gevend en een diepgaande betekenis geven. De doelman hintt sterk naar het definitieve einde van zijn loopbaan. Hij verklaart dat zijn verbondenheid met de nationale ploeg onlosmakelijk verbonden is met zijn eigen identiteit als speler.

Zonder Mexico ziet hij weinig zin meer in het voortzetten van zijn voetballoopbaan. Hij reflecteert op een reis waarop hij altijd alles heeft gegeven en elk moment heeft genoten. Ochoa vertrekt met opgeheven hoofd en uitdrukkelijk trots op wat hij heeft bereikt, met name het representeren van Mexico op zes Wereldkampioenschappen, een uitzonderlijke prestatie voor een doelman





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