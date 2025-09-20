Emmer Duikers als Eerste met Vignet Veilige Kleedkamer: Uitreiking Onder Water!

De Emmer Duikers zijn de eerste duikvereniging in Nederland die het vignet Veilige Kleedkamer in ontvangst mochten nemen. Wethouder Pascal Schrik reikte het keurmerk uit in zwembad Aquarena, met een bijzondere twist: onder water. Het keurmerk staat voor een veilige en inclusieve sportomgeving.

De Emmer Duikers hebben een primeur te pakken: als eerste duikvereniging in Nederland ontvingen ze het vignet Veilige Kleedkamer . Wethouder Pascal Schrik was de aangewezen persoon om dit keurmerk uit te reiken, en deed dat op een wel heel bijzondere locatie: onder water in zwembad Aquarena. Dit opmerkelijke moment werd vastgelegd door ZO!34.\De dag begon vroeg in de ochtend, toen wethouder Schrik in zwembroek en met volledige duikuitrusting het zwembad betrad.

Voorzitter Luuk Tomson gaf hem eerst nog een korte, doch essentiële instructie voordat ze gezamenlijk het water in doken. 'Dit is inderdaad eens wat anders dan de dagelijkse routine op kantoor,' grapte Schrik, duidelijk enthousiast over de ongebruikelijke taak. 'Het is ontzettend leuk om dit te mogen doen, helemaal aan het begin van de Nationale Sportweek. Ik heb echt een fantastische ochtend gehad.' Tomson was vol lof over de prestatie van de wethouder onder water: 'Natuurlijk, je moet eerst de basisprincipes leren en heel goed op de veiligheid letten. Maar ik moet zeggen, dat verliep uitstekend.' De sfeer was ongedwongen en de vreugde over de erkenning was duidelijk zichtbaar.\Het vignet Veilige Kleedkamer staat voor meer dan alleen een stukje papier. Het is een keurmerk dat wordt toegekend aan sportverenigingen in Drenthe die actief werken aan een veilige en inclusieve sportomgeving. Een omgeving waar alle leden zich welkom voelen, ongeacht hun achtergrond, genderidentiteit of seksuele oriëntatie. De Emmer Duikers hebben zich opengesteld en de nodige stappen gezet om dit keurmerk te verdienen. Clubs die het vignet willen bemachtigen, volgen een specifiek programma. Dit programma omvat een stappenplan met de nodige begeleiding, gericht op het vergroten van het bewustzijn en het zichtbaar maken van een veilig sportklimaat. Tomson legde uit: 'Toen we over dit programma hoorden, dachten we meteen: we voldoen eigenlijk al aan zo'n 80% van de eisen. Na contact te hebben opgenomen met de verantwoordelijke instanties, hebben we de laatste stappen gezet. Het resultaat is dat we nu als eerste duikvereniging dit vignet in handen hebben. Daar zijn we ontzettend trots op.' Wethouder Schrik benadrukte tijdens de plechtigheid zijn hoop dat andere sportverenigingen het voorbeeld van de Emmer Duikers zullen volgen: 'Er zijn al meerdere clubs bezig om het vignet Veilige Kleedkamer te behalen. Ons gezamenlijke doel is dat uiteindelijk zoveel mogelijk sportverenigingen in Drenthe dit keurmerk mogen dragen, wat bijdraagt aan een veilige en inclusieve sportomgeving voor iedereen.





RTVDrenthe

