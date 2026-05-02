Emmen zegt vaarwel tegen Harry Kort na 41 jaar lunchroom

Na 41 jaar afscheid van Harry Kort, de geliefde eigenaar van een lunchroom in Emmen. Hij gaat met pensioen, maar de zaak blijft bestaan onder nieuwe leiding. Een terugblik op een rijke geschiedenis vol herinneringen en trouwe klanten.

Emmen neemt afscheid van een geliefd gezicht in het centrum: Harry Kort , de trotse eigenaar van een bekende lunchroom, gaat na een indrukwekkende staat van dienst van 41 jaar met pensioen.

Samen met zijn vrouw Aukje Kort-Pol, die altijd een onmisbare steun en toeverlaat was, sluit hij een belangrijk hoofdstuk af. De lunchroom, gelegen aan de Hoofdstraat in Emmen, blijft echter open en is inmiddels overgenomen, waardoor de traditie voortgezet wordt. De afgelopen vier decennia waren gevuld met talloze herinneringen en ontmoetingen. Harry Kort herinnert zich levendig een trouwe stamgast die steevast elke donderdagavond om negen uur en zaterdagmiddag om half vijf de lunchroom bezocht.

Deze man, die dertig jaar lang nooit een bezoek oversloeg, overleed helaas onverwacht aan kanker. Kort beschrijft het brengen van dit trieste nieuws als een bijzonder emotioneel moment, alsof hij een broer verloor. De lunchroom was meer dan alleen een plek om te eten; het was een ontmoetingsplek waar vriendschappen ontstonden en levensverhalen gedeeld werden.

Hij vertelt over gezinnen die hij zag groeien, zoals de ouders met hun drie kinderen die hij voor het eerst in de wandelwagen zag en die nu volwassen mannen zijn. Deze persoonlijke connecties maken het afscheid extra moeilijk, maar ook bijzonder waardevol. De vele dankbare berichten op Facebook getuigen van de positieve impact die Harry en Aukje op het leven van hun klanten hebben gehad. Hoewel Harry en Aukje officieel met pensioen gaan, betekent dit niet dat ze volledig verdwijnen.

Harry geeft aan graag af en toe bij te springen als het druk is, omdat hij het werk nog steeds met plezier doet. Hij heeft echter nog geen concrete plannen voor zijn pensioen. Vroeger was hij een fervent visser aan het Oranjekanaal, maar zijn hengels zijn inmiddels weg. Zijn prioriteit ligt nu bij zijn vijf kleinkinderen, die hij graag veel tijd wil schenken.

De lunchroom was in het verleden ook een populaire plek voor het spelen van klaverjassen, maar later werd dit vervangen door darten. Vanavond staat de laatste dartwedstrijd op het programma, waarna de pijlen aan de kant gaan, al belooft Harry dat de dartspelers zullen terugkeren, zij het zonder hun dartpijlen. Om het pensioen waardig af te sluiten, wordt er een feestje georganiseerd met de vaste klanten.

Harry grapt dat hij waarschijnlijk een paracetamol nodig zal hebben op de zaterdagochtend, maar hij kijkt uit naar een ontspannen toekomst met zijn vrouw en kleinkinderen. De overname van de lunchroom zorgt ervoor dat de sfeer en gezelligheid die Harry en Aukje hebben gecreëerd, behouden blijven voor de inwoners van Emmen en de vele bezoekers





Emmen Lunchroom Pensioen Harry Kort Hoofdstraat Ondernemer Afscheid Regionaal

