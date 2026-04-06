Emmen strijdt met tien man voor overwinning tegen MVV

FC Emmen neemt het op tegen MVV in een spannende wedstrijd. Ondanks een vroege voorsprong en een rode kaart, vecht Emmen met man en macht voor de overwinning. De wedstrijd zit vol met actie, kansen en emotie. De spanning bereikt een hoogtepunt in de slotfase.

74' - Emmen haalt tempo uit wedstrijd. De ploeg van Menno van Dam lijkt de wedstrijd te willen vertragen, wat logisch is met een man minder. Tot dusver lukt dit uitstekend, want MVV komt niet meer tot grote kansen in de slotfase. Het spel wordt compact gehouden en Emmen probeert de bal in de eigen gelederen te houden. De tactiek lijkt te werken, de tijd tikt weg en de voorsprong wordt verdedigd.\70' - Publiek staat achter de ploeg.

Met nog twintig minuten te spelen, steunt het Emmen-publiek de ploeg. De supporters proberen hun team naar voren te schreeuwen. De sfeer in het stadion is intens, met gezang en aanmoedigingen die over de veld galmen. De hoop is gevestigd op een miraculeuze moment, een bal die aan de goede kant van de paal gaat of een onverwachte aanval. De druk van het publiek kan de spelers wellicht een extra boost geven, net dat beetje extra motivatie dat nodig is.\67' - Onrust in het spel. Sinds de rode kaart voor Quispel lijkt het spel van Emmen chaotischer te worden. Het strakke voetbal, dat de thuisploeg eerst liet zien, is nu moeilijker uit te voeren met tien man. De focus verslapt een beetje en de passes worden minder nauwkeurig. De spelers lijken overhaast te handelen, de paniek neemt toe. Er moet nu extra defensief werk worden verzet en er wordt gezocht naar manieren om de aanvalskracht te behouden, wat niet eenvoudig is.\64' - Wissels voor Emmen. Er komen drie nieuwe spelers in het veld bij Emmen: Kongolo, Ostergaard en Beukers. Zij komen in de plaats van Stering, Besuijen en Emeran. De trainer hoopt met deze wissels nieuwe energie in de ploeg te brengen en de tactiek aan te passen. De nieuwe spelers moeten zorgen voor nieuwe impulsen in zowel de aanval als de verdediging, om de voorsprong te verdedigen of zelfs uit te breiden.\62' - Van Dessel op de lat. MVV krijgt een vrije trap op twintig meter van het doel van Unbehaun, waar Stan van Dessel voor gaat staan. Hij krult de bal prachtig over de muur, maar de bal spat uiteen op de lat. De spanning stijgt in het stadion, want MVV is dichtbij de gelijkmaker. De redding van de lat is een opluchting voor de thuisploeg, die nu extra alert moet zijn.\59' - Rode kaart Quispel. Wat een ongelukkige tweede gele kaart voor Freddy Quispel. Hij lijkt onbewust op de enkel van Robert Klaassen te staan. De scheidsrechter besluit hem van het veld te sturen. Emmen moet nu met tien man verder en het wordt een zware klus voor de thuisploeg. Het laatste half uur wordt een enorme test voor de verdediging en het teamgevoel.\55' - Postema scoort opnieuw. De topscorer van de KKD, Postema, scoort weer. Emeran speelt twee MVV verdedigers uit, geeft een perfecte voorzet en de bal komt voor de voeten van Postema. Een kans die hij niet mist. Emmen staat weer op voorsprong en het publiek ontploft. Postema bewijst zijn waarde voor het team.\52' - Emmen profiteert niet. Doelman Sem Westerveld laat de bal glippen na een terugspeelbal, maar Sunder kan de bal niet in het doel schieten. Een gemiste kans voor Emmen. De kans was er om de voorsprong te vergroten, maar het lukte net niet.\49' - Sunder mist. Een mooie aanval eindigt niet met een goal, omdat Chiel Sunder net niet bij de bal kan komen. Even later appelleert Emmen voor hands, maar de bal werd van te dichtbij op de arm geschoten. De aanval toont het aanvallende potentieel van Emmen.\46' - De tweede helft begint. FC Emmen trapt af voor de tweede helft. De coach zal de spelers hebben toegesproken en hen proberen te motiveren voor de tweede helft. \45+1' - Ruststand. FC Emmen speelde een goede eerste helft en was de betere ploeg. Het is jammer dat MVV de gelijkmaker maakte. De teams gaan met 1-1 de rust in. \45' - Botsing. Unbehaun komt uit om een voorzet te onderscheppen, maar botst met Emeran. Het duo blijft even liggen, maar kan gelukkig doorspelen. \40' - Emmen komt goed weg. Besuijen geeft een bal aan Larsen, wat een snelle counter van de bezoekers inleidt. Van Dessel krijgt een beuk van Hojabrpour, maar gaat te makkelijk naar de grond.\38' - Mooi voetbal. Emmen speelt bij vlagen mooi voetbal met korte passes. Dit leidt tot een kans, maar een verdediger gooit zich voor het schot van Postema. \34' - Tempo zakt. Het tempo zakt met veel slordigheden. Braken mist een flitsende omhaal.\30' - Emmenaren niet van de leg. Emmen gaat gewoon door met aanvallen, ondanks de tegentreffer. De doelpuntenmaker van MVV was Jael Pawirodihardjo.\25' - MVV maakt gelijk. MVV maakt gelijk na een aanval van Emmen. De Limburgers maken tegen de verhouding in gelijk.\24' - FC Emmen tikt er op los. FC Emmen trakteert het publiek op een prachtige aanval, maar de tweede treffer zit er nog niet in.\20' - Quispel scoort. Emeran geeft de bal op Postema die de bal geeft aan Quispel. Hij zet Emmen op 1-0.\19' - 1-0 Emmen. Quispel zet Emmen op voorsprong. \14' - Postema mist. Een aanval over de linkerflank via Larsen en Besuijen resulteert in de tweede grote kans voor Postema, maar keeper Westerveld ligt in de weg.\12' - Quispel te fel. Quispel krijgt geel





