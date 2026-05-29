Emilia Clarke: verdiende geen fortuin aan Game of Thrones en overheerst nieuw project

In een interview met Variety ontkent Emilia Clarke dat ze enorme bedragen verdiende aan Game of Thrones en bespreekt ze haar betrokkenheid als producer bij een nieuwe Peacock-serie.

Emilia Clarke ontkent dat ze een fortuin verdiende met haar rol als Daenerys Targaryen in Game of Thrones. In een interview met de Amerikaanse filmbranchepublicatie Variety stelt de Britse actrice dat de geruchten dat ze 300.000 dollar per aflevering zou hebben verdiend totaal overdreven zijn.

"We verdienden niet zoveel. Kun je je dat voorstellen? Dan had ik wel in een paar Porsches gereden!

" aldus Clarke lachend. De mega successvolle fantasy-serie, die van 2011 tot 2019 liep, heeft haar wel financiële zekerheid opgeleverd en wereldwijde bekendheid bezorgd, iets wat ze eerst moest ifstellen.

"Ik heb veel tijd besteed aan het proberen te begrijpen. " zegt ze over haar plotselinge faam. "En dan realiseer je je dat het gewoon een formule is: hoe minder je op tv bent, hoe minder beroemd je bent. Het komt en het gaat.

" Momenteel is Clarke actief betrokken bij de ontwikkeling van een tweede seizoen van de serie Peacock. De producenten wachten op groen licht voor het vervolg. Clarke, die als producer aan het project meewerkt, geeft aan dat er 'veel gesprekken' zijn over de toekomstige richting van de serie.

"Ik heb het geluk dat ik een echte producer ben, dus ik mag deel uitmaken van deze gesprekken", besluit ze





