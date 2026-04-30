Emery woedend op VAR na nederlaag: 'Enorme fout, Ollie had zijn enkel kunnen breken'

Aston Villa-manager Unai Emery is furieus over de beslissing van de VAR om een rode kaart voor een Manchester United-speler niet te geven tijdens het duel dat met 1-0 verloren ging. Hij benadrukt dat de scheidsrechter goed floot, maar de VAR een cruciale fout heeft gemaakt.

Unai Emery , de manager van Aston Villa , heeft scherpe kritiek geuit op de Video Assistant Referee ( VAR ) na de 1-0 nederlaag tegen Manchester United . Hij was woedend over een specifieke tackle van een Manchester United -speler op Aston Villa 's Ollie Watkins , die volgens Emery een duidelijke rode kaart had moeten opleveren.

Emery benadrukte dat de scheidsrechter zelf een uitstekende wedstrijd leidde, maar dat de VAR een cruciale fout heeft gemaakt door de beslissing niet te corrigeren. Hij uitte zijn zorgen over de mogelijke ernst van het letsel dat Watkins had kunnen oplopen, en beschreef de situatie als onrechtvaardig. De frustratie van Emery was duidelijk zichtbaar in zijn commentaar na de wedstrijd, waarin hij herhaaldelijk de verantwoordelijkheid van de VAR benadrukte.

Hij stelde dat de overtreding voor iedereen zichtbaar was en dat de VAR had moeten ingrijpen om de integriteit van de wedstrijd te waarborgen. De impact van deze beslissing op de wedstrijd was aanzienlijk, aangezien het momentum in het voordeel van Manchester United kwam te liggen. Emery erkende dat zijn team na het tegendoelpunt kalm moest blijven en zich aan het spelplan moest houden, maar hij kon zijn ongenoegen over de VAR-beslissing niet verbergen.

Hij benadrukte dat het team zich bleef focussen op het voorkomen van een tweede tegendoelpunt en dat de strijd nog lang niet gestreden is. De manager gaf aan dat de returnwedstrijd volgende week een nieuwe kans biedt om zich te revancheren. Emery's kritiek richt zich niet op de scheidsrechter zelf, die hij juist prees voor zijn controle over de wedstrijd gedurende negentig minuten.

Hij benadrukte dat hij de beslissingen van de scheidsrechter op het veld respecteert, maar dat de VAR een andere rol heeft: het corrigeren van duidelijke en overduidelijke fouten. In dit geval, zo stelt Emery, was de fout zo evident dat de VAR niet had mogen aarzelen om in te grijpen. Hij beschreef de situatie als een 'enorme fout' en herhaalde dat de VAR de verantwoordelijkheid moet nemen voor het niet corrigeren van de beslissing.

De manager uitte zijn verbazing over het feit dat de VAR de overtreding niet als een rode kaart beoordeelde, en vroeg zich af wat de VAR precies aan het doen was tijdens de betreffende scène. Hij benadrukte dat alle betrokkenen, inclusief de spelers en de scheidsrechters, professionals zijn en dat ze van de VAR mogen verwachten dat deze zijn verantwoordelijkheid neemt bij het nemen van cruciale beslissingen.

De frustratie van Emery is begrijpelijk, aangezien een rode kaart in deze situatie de wedstrijd aanzienlijk had kunnen veranderen en Aston Villa een voordeel had kunnen geven. De manager benadrukte dat de veiligheid van de spelers voorop moet staan en dat de VAR moet ingrijpen om ernstige blessures te voorkomen. Ondanks de controverse rond de VAR-beslissing, bleef Emery positief over de veerkracht van zijn team.

Hij prees de spelers voor hun vermogen om kalm te blijven na het tegendoelpunt en zich te concentreren op het uitvoeren van het spelplan. Hij benadrukte dat het team zich niet liet ontmoedigen door de tegenslag en dat ze bleven vechten tot het einde van de wedstrijd. Emery gaf aan dat de returnwedstrijd een nieuwe kans biedt om zich te bewijzen en dat het team vastbesloten is om een beter resultaat te behalen.

Hij benadrukte dat de strijd nog lang niet voorbij is en dat Aston Villa nog steeds kansen heeft om succesvol te zijn. De manager gaf aan dat hij vertrouwen heeft in de kwaliteiten van zijn team en dat ze in staat zijn om de uitdagingen die voor hen liggen te overwinnen. Hij benadrukte dat het belangrijk is om te leren van de fouten die zijn gemaakt en om te blijven werken aan de verbetering van het team.

Emery sloot af met een boodschap van hoop en optimisme, en gaf aan dat hij ervan overtuigd is dat Aston Villa in staat is om de doelstellingen die ze hebben gesteld te bereiken. De focus ligt nu op de voorbereiding op de returnwedstrijd, waarin Aston Villa de kans krijgt om de fouten van het verleden te herstellen en een beter resultaat te behalen





