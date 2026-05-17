Elversberg veiligdeert promotie naar Bundesliga

Elversberg heeft zondagmiddag een sprookje voltooid. De club uit Spiesen- Elversberg , een plaats met nog geen 13.000 inwoners, stelde promotie naar de Bundesliga veilig en bekroont daarmee een waanzinnige opmars.

Het is de derde promotie in vijf jaar tijd - een prestatie die haar weerga niet kent. De spanning op het tweede niveau van Duitsland was tot de allerlaatste speelronde voelbaar. Ondanks de makkelijkst mogelijke tegenstander, degradant Münster, was promotie namelijk allerminst zeker voor nummer twee Elversberg. Naast Elversberg maakten ook Hannover 96 en SC Paderborn nog aanspraak op directe promotie.

Alle drie de clubs gingen de slotdag in met exact 59 punten. Elversberg had bij het ingaan van deze speelronde het beste doelsaldo, Hannover stond derde en Paderborn vierde. Het beloofde een spannende ontknoping te worden. Het werd uiteindelijk een schitterende middag voor de sensatie van de 2.

Bundesliga. De thuisploeg maakte in de beginfase al het verschil, liep in de tweede helft verder uit en kon de champagne al snel koud zetten. Na tien minuten kwam Elversberg namelijk al op voorsprong. Uit een snel genomen corner combineerde de thuisploeg er lustig op los en werd Bambasé Conté op zijn wenken bediend door Tom Zimmerschied, waarna de aanvallende middenvelder kon binnenglijden: 1-0.

Nog geen vier minuten later zat Elversberg echt op rozen en kon het de promotie al bijna ruiken. David Mokwa miste bij een eerste voorzet nog compleet, maar werkte een terugtrekbal van Lasse Günther alsnog binnen: 2-0. Dat was ook direct de ruststand. In de tweede helft maakte Mokwa ook aan de laatste twijfel een einde met zijn tweede treffer van de middag.

Na goed voorbereidend werk van Conté kon de spits eenvoudig binnenschuiven: 3-0. Elversberg kon zich nu echt op gaan maken voor de Bundesliga. Lang leek Hannover de derde plaats, en hiermee play-offvoetbal, veilig te stellen, maar in 83e minuut maakte FC Nürnberg de gelijkmaker via Luka Lochoshvili: 3-3. Paderborn wist het uitduel tegen SV Darmstadt echter wel winnend af te sluiten (0-2), waardoor de ploeg van Ralf Kettemann de tweede plek overnam van Hannover.

In de play-offs is VfL Wolfsburg de tegenstander. Het seizoen van Hannover eindigt in mineur en de ploeg van Christian Titz kan zich opmaken voor nog een seizoen in de 2. Bundesliga. Naast Elversberg keert Schalke 04 terug in de Bundesliga.

De club uit Gelsenkirchen is al geruime tijd kampioen en keert na drie seizoenen weer terug op het hoogste niveau van Duitsland. Daarnaast wist Fortuna Düsseldorf, waar Sven Mislintat werkzaam is, zich niet te handhaven na een forse nederlaag tegen Greuther Fürth en degradeert naar het derde niveau van Duitsland





Interesse kan Feyenoord-talent niet verleiden: verdediger wil slagen in De Kuip — Austria Wien, Watford, Queens Park Rangers, de Deense kampioen Aarhus GF en verschillende clubs uit de 2. Bundesliga richten hun pijlen op Feyenoord-verdediger Jan Plug, meldt Voetbal International. Het 21-jarige neefje van Dirk Kuijt speelde zichzelf dit seizoen in de kijker na een verhuurperiode bij FC Dordrecht.

Wolfsburg haalt voorlopig opgelucht adem, Kaars degradeert met St. Pauli — VfL Wolfsburg gaat play-offs om lijfsbehoud in de Bundesliga spelen dankzij een zege op concurrent St. Pauli in de laatste speelronde. De ploeg van de in de basis begonnen Martijn Kaars zakt wél af, net als FC Heidenheim.

Stuttgart plaatst zich voor Champions League, St. Pauli en Heidenheim degraderen — VfL Wolfsburg voorkomt vooralsnog degradatie naar de 2.Bundesliga, al moet de kampioen van 2009 nog wel play-offs spelen.

VfB Stuttgart en Hoffenheim eindigen op flink veranderd ranglijst — Volgende week begint de Champions League voor Stuttgart, terwijl St. Pauli en Heidenheim in de Bundesliga degraderen.

