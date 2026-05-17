Elversberg maakt historische Bundesliga-promotie, vanaankundige opmars in Duitse topsport

Elversberg in Duitsland heeft promotie gemaakt naar de Bundesliga, omringd door een indrukwekkende reeks opmars naar topniveau, drama en historische hoogtes.

Elversberg verwelkomd op zondag met een ruime overwinning bij Preussen Münster eindelijk promotie naar het hoogste niveau van de Bundesliga . Vorige seizoen werd de club nog als degradatiekandidaat tegen FC Heidenheim uitgeschakeld, maar ditmaal wist Elversberg met 3-0 aan de overwinning te slaan.

Hierdoor stijgen zij naar de Bundesliga, terwijl Heidenheim afdegradeert naar de 3. Liga. Het succes van Elversberg laat een ongelooflijke opmars zien, waarin het team bijna een eeuw tussen de Regionalliga en de 3. Liga pendelt.

Volgend seizoen kunnen de fans van Elversberg worden begroet door ontmoetingen met topclubs als Bayern München en Borussia Dortmund. Naast Elversberg eindigde SC Paderborn vorige zaterdag op een derde plaats in de Bundesliga, na een duel tegen VfL Wolfsburg uit wie volgend seizoen in de Bundesliga uitkomt. Fortuna Düsseldorf moest twee weken geleden een knal środowedeling tegen Greuther Fürth hebben met een 3-0 verlies aan Fürth. Dit betekent dat Fortuna Düsseldorf voor het eerst sinds 2008/09 terugkeert naar de 3. Liga





