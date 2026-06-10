Ella Kamerbeek van Club Lam genomineerd voor de Theo d'Or

Ella Kamerbeek van het Venlose theatergezelschap Club Lam is genomineerd voor de Theo d'Or, een belangrijke theaterprijs in Nederland. Ze speelt samen met Ayla Çekin Satijn en Marloes Ijpelaar in de voorstelling van Club Lam.

Ella Kamerbeek van Club Lam is genomineerd voor de Theo d'Or, een belangrijke theaterprijs in Nederland. Ze speelt samen met Ayla Çekin Satijn en Marloes Ijpelaar in de voorstelling van Club Lam .

De nominatie was voor Kamerbeek een complete verrassing, maar ze voelt dat het een gezamenlijke prijs is voor het hele gezelschap. De jury prees Kamerbeek voor haar gelaagde spel, dat de voorstelling dynamiek, humor en emotionele diepte geeft. Voor haar medespelers was de nominatie niet onverwachts, want ze waren al opgetogen toen ze vertelden dat ze genomineerd waren. Club Lam is een gezelschap dat geheel uit vrouwen bestaat en is opgericht om te ontsnappen aan stereotype rollen.

Ze wilden vrouwenrolles schrijven die gelaagd en volwaardig zijn. Kamerbeek speelt de rol van Ophelia in het stuk Hamlet van Shakespeare, maar ze heeft van het karakter iets heel anders gemaakt. Het gezelschap werkt ook aan een sitcom en wil graag verhalen vertellen uit Limburg. De nominatie voor de Theo d'Or voelt als erkenning voor hun werk en ze zijn heel blij dat ze genomineerd zijn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ella Kamerbeek Club Lam Theo D'or Theaterprijs Limburg Voorstelling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEC haalt broer van Bryan Linssen naar de club met tweejarig contractEdwin Linssen is de nieuwe trainer van NEC Onder 21, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De 45-jarige oefenmeester en broer van Bryan Linssen komt over van de jeugdopleiding van Willem II, waar hij de scepter zwaaide bij het Onder 19-elftal, en tekent een contract voor twee seizoenen.

Read more »

'Duits toptalent sprak met Slot, maar kiest voor Bundesliga-club'Liverpool kan de pogingen om Kennet Eichhorn naar Engeland te halen volgens Duitse media staken. Het zestienjarige toptalent van Hertha BSC geeft de voorkeur aan een overstap naar een Bundesliga-club.

Read more »

Voor zijn ontwikkeling is Hoffenheim de juiste stap voor Rots: 'Hele fijne club'Het heeft er alle schijn van dat FC Twente een lucratieve zomer staat te wachten. Terwijl het WK voetbal nog van start moet gaan, hebben de Enschedeërs al de eerste financiële klapper gemaakt.

Read more »

Watanabe baalt van ontslag Van Persie: 'Weet niet wat de gedachte van de club is'Enkele dagen voor de start van het WK kreeg Tsuyoshi Watanabe te horen dat zijn clubtrainer Robin van Persie was ontslagen bij Feyenoord. De Japanse verdediger sprak zich daar tegenover Gekisaka openlijk over uit en stelt het ontslag te betreuren.

Read more »