El Salvador: Levenslange straffen voor 12-jarigen na controversiële grondwetswijziging

President Nayib Bukele van El Salvador heeft een nieuwe reeks grondwetswijzigingen ondertekend die de weg vrijmaken voor levenslange gevangenisstraffen voor kinderen vanaf 12 jaar. Deze hervorming, die ook 'terroristen' en leden van criminele organisaties strenger bestraft, versterkt Bukele's autoritaire greep op het land te midden van een noodtoestand die al ruim twee jaar van kracht is. Critici vrezen voor een toename van willekeurige arrestaties en mensenrechtenschendingen, terwijl de regering de daling van criminaliteit en de afname van bendegeweld benadrukt.

President Nayib Bukele van El Salvador heeft een reeks constitutionele wijzigingen bekrachtigd die kinderen vanaf 12 jaar in het Midden-Amerikaanse land kunnen blootstellen aan levenslange gevangenisstraffen. Deze ingrijpende hervorming, die vorige maand al werd goedgekeurd door het door Bukele's partij Nuevas Ideas gedomineerde parlement, stelt dat iedereen van 12 jaar en ouder levenslang kan krijgen voor moord, verkrachting, of medeplichtigheid hieraan.

De wet breidt deze straf ook uit naar individuen die worden geclassificeerd als 'terroristen', zoals leden van criminele organisaties. Tot deze wijziging bedroeg de maximale gevangenisstraf in El Salvador 60 jaar voor volwassenen. Dit is niet de eerste keer dat president Bukele de grondwet drastisch hertekent. Om zijn hervormingsagenda te faciliteren, liet hij in 2021, nog vóór de invoering van de noodtoestand, alle vijf rechters van de Constitutionele Kamer van het Hooggerechtshof vervangen door trouwe aanhangers. De meest controversiële grondwetswijziging vond vorig jaar plaats, toen de beperkingen op herverkiezing werden afgeschaft. Dankzij deze manoeuvre kan Bukele nu voor onbepaalde tijd aan de macht blijven, terwijl de duur van een presidentiële termijn is verlengd van vijf naar zes jaar. De huidige constitutionele wijziging markeert een nieuwe stap in Bukele's poging om zijn greep op het land te verstevigen. In 2022 riep hij een noodtoestand uit om de bendecriminaliteit te bestrijden. Deze noodtoestand is sindsdien 45 keer verlengd en blijft van kracht. Meer dan 90.000 mensen zijn sinds 2022 gearresteerd, en momenteel zit meer dan 1% van de totale bevolking van het land in de gevangenis. Onder de noodtoestand worden verdachten in voorarrest geplaatst, en de toegang tot advocaten wordt vaak bemoeilijkt. Gevangenen wachten soms jaren op hun proces of worden veroordeeld in massaprocessen. De noodtoestand wordt tevens ingezet om leden van de oppositie, journalisten en activisten op te sluiten. De Salvadoraanse regering daarentegen benadrukt de positieve keerzijde: de moordcijfers in het land zijn drastisch gedaald en de machtige bendes zijn vrijwel verdwenen. Dit heeft president Bukele, met meer dan 90% van de bevolking achter zich volgens recente peilingen, tot een van de meest populaire leiders ter wereld gemaakt. Echter, een onderzoek van El País van eind vorige maand werpt twijfel over de officiële lezing. Uit interne inlichtingenrapporten en openbare arrestatiecijfers blijkt dat het aantal willekeurige detenties aanzienlijk hoger ligt dan de door de regering genoemde 'foutmarge' van 1%. Volgens het onderzoek zou minstens 33.000 van de meer dan 90.000 gearresteerde Salvadoranen bij arrestatie niet als bendelid zijn geregistreerd, zonder dat de reden voor hun aanhouding duidelijk is. De Salvadoraanse regering heeft hier niet op gereageerd. In een toespraak in 2025 verklaarde Bukele dat hij het niet erg vindt als hij als dictator wordt gezien, omdat dit beter is dan te zien hoe Salvadoranen op straat worden vermoord. Niettemin meldt mensenrechtenorganisatie Socorro Jurídico Humanitario deze week dat honderden Salvadoranen in gevangenissen sterven. Sinds de invoering van de noodtoestand zijn minstens 517 personen in staatsdetentie overleden zonder berecht te zijn. Van hen zou 94% geen bewezen bendelid zijn geweest. Een derde van de doden zou zijn veroorzaakt door fysiek geweld, en een derde door gebrek aan medische zorg. De organisatie schat dat de werkelijke aantallen tweemaal zo hoog kunnen liggen, omdat sterfgevallen door autoriteiten lang voor families verborgen worden gehouden en lichamen mogelijk in massagraven belanden. Informatie over de omstandigheden in de mega-gevangenis Cecot, een pronkstuk van Bukele's gevangenisregime met plaats voor 40.000 gevangenen, is bijzonder schaars





El Salvador Nayib Bukele Grondwetswijziging Levenslange Straf Kinderen

