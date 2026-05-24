El Karouani ruilt FC Utrecht voor Marokkaanse selectie na kraker tegen Ajax

Na de play-off finale tegen Ajax vertrekt verdediger El Karouani naar het Marokkaanse trainingskamp met het doel om door bondscoach Ouahbi te worden geselecteerd voor het WK.

De spanning stijgt rondom de finale van de play-offs om Europees voetbal, waarbij FC Utrecht zich klaarmaakt voor een zware confrontatie met Ajax. Voor verdediger El Karouani krijgt deze wedstrijd een extra dimensie, aangezien dit zijn laatste optreden in de kleuren van de Domstadse club zal zijn voorlopig.

De 25-jarige speler staat namelijk op het punt om een grote stap te zetten in zijn internationale carrière. Direct na het slotfluitje tegen de Amsterdammers zal hij zijn koffers pakken om zich te melden bij het trainingskamp van het Marokkaanse nationale team. Het is een moment van grote emotie en focus, waarbij de speler probeert de balans te vinden tussen zijn clubverplichtingen en zijn nationale trots.

El Karouani gaf aan dat hij eigenlijk al eerder had moeten vertrekken, specifiek na de wedstrijd tegen Heerenveen in het geval van een nederlaag, maar dat hij in overleg met de Marokkaanse bond heeft kunnen afspreken dat hij eerst nog deze cruciale wedstrijd voor FC Utrecht mag bestrijden. Bondscoach Mohamed Ouahbi heeft niet alleen El Karouani, maar in totaal zeven spelers uit de Eredivisie opgeroepen voor dit belangrijke trainingskamp.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze oproep nog geen definitieve garantie is voor een plek in de uiteindelijke selectie. De trainer gebruikt dit kamp om de spelers onderling te vergelijken en hun huidige vorm te beoordelen voordat de definitieve lijst met 26 namen wordt bekendgemaakt. Voor El Karouani is dit het resultaat van een seizoen waarin hij zich onvermoeibaar heeft ingezet.

Het was voor hem een expliciet doel om dit jaar een plek te veroveren in de WK-selectie. Hoewel hij aangeeft veel zelfvertrouwen te hebben in zijn eigen kwaliteiten en zijn vermogen om een waardevolle toevoeging te zijn, blijft hij bescheiden over zijn rol. Hij verwacht niet direct dat hij in de basiself zal verschijnen, maar hij is vastberaden om elke training optimaal te benutten om de coach te overtuigen van zijn waarde.

De concurrentie binnen de Marokkaanse defensie is echter moordend. Namen als Achraf Hakimi zijn vrijwel zeker van hun plek op de rechtsbackpositie, wat een kettingreactie veroorzaakt in de rest van de verdedigingslinie. Hierdoor ziet men vaak dat Noussair Mazraoui naar de linkerkant verschuift om daar zijn kwaliteiten te tonen. Daarnaast is er nog Anass Salah-Eddine, die eveneens strijdt om een plek in de selectie.

Dit betekent dat de ruimte voor een extra linksback beperkt kan zijn, tenzij de bondscoach besluit om meer diepgang in de selectie aan te houden. El Karouani is zich hier terdege van bewust. Hij merkt op dat de tactische flexibiliteit van spelers als Mazraoui, die ook centraal kan spelen, de dynamiek van de selectie beïnvloedt. Mocht Hakimi bijvoorbeeld uitvallen of rust nodig hebben, dan kan Mazraoui naar rechts schuiven, wat weer nieuwe mogelijkheden opent voor andere verdedigers.

Ondanks de zware concurrentiestrijd blijft de instelling van de Utrechtse verdediger positief en professioneel. Hij benadrukt dat de uiteindelijke keuze bij de bondscoach ligt en dat hij dat respecteert. Zijn ambitie is groot, maar zijn loyaliteit aan het team staat voorop. Mocht hij uiteindelijk niet worden geselecteerd voor de definitieve 26 man, dan zal hij het team vanuit de zijlijn volledig ondersteunen.

Deze volwassen houding wordt gewaardeerd door zowel zijn clubgenoten bij FC Utrecht als door de Marokkaanse staf. Het seizoen van El Karouani bereikt hiermee een hoogtepunt, waarbij de transitie van de Eredivisie-play-offs naar een internationaal trainingskamp de professionaliteit van de moderne voetballer illustreert. De focus ligt nu volledig op het behalen van een goed resultaat tegen Ajax, waarna de droom van een wereldkampioenschap in Marokko dichterbij komt





