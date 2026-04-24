El Ahmadi ziet verschil tussen Bajraktarevic en Hadj Moussa: 'Voorzetten zijn perfect op maat'

Karim El Ahmadi prijst Esmir Bajraktarevic na zijn glansrol tegen PEC Zwolle en ziet een belangrijk verschil in speelstijl met Feyenoorder Anis Hadj Moussa. De focus ligt op de effectiviteit van Bajraktarevic's voorzetten.

Karim El Ahmadi is vol lof over de prestaties van Esmir Bajraktarevic , de PSV -aanvaller die een cruciale rol speelde in de overtuigende 6-1 overwinning op PEC Zwolle.

De voormalig middenvelder benadrukt een significant verschil in speelstijl tussen Bajraktarevic en Anis Hadj Moussa van Feyenoord, waarbij hij de effectiviteit van Bajraktarevic's voorzetten en de daaropvolgende afwerking prijst. Met twee doelpunten en twee assists was Bajraktarevic onbetwistbaar de man van de wedstrijd, een prestatie die El Ahmadi aanzet tot een vergelijking met de aanpak van andere buitenspelers in de Eredivisie.

Hij stelt dat de eenvoudige, directe voorzetten van spelers als Bajraktarevic en Ivan Perisic een effectieve manier kunnen zijn om kansen te creëren, in tegenstelling tot de meer individueel georiënteerde acties van Hadj Moussa, die vaak probeert te dribbelen en te draaien. El Ahmadi benadrukt dat het timen en de precisie van de voorzetten essentieel zijn, en dat Bajraktarevic hierin uitblinkt, wat resulteert in effectieve kopballen en doelpunten.

Arnold Bruggink deelt deze mening en merkt op dat spelers zoals Yuya Ueda graag van dergelijke voorzetten zouden profiteren. Desondanks plaatst Kees Luijckx een belangrijke nuance bij de lofzang voor Bajraktarevic. Hij wijst erop dat de PSV-aanvaller minder sterk is in één-op-één duels. Tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle zag Luijckx dat Bajraktarevic vaak aarzelde om Floranus direct aan te gaan, wat vragen oproept over zijn versnelling en individuele acties.

Hij suggereert dat Bajraktarevic's kracht vooral ligt in het snel en accuraat inzetten van de voorzet, in plaats van het creëren van kansen door individuele acties. El Ahmadi erkent dit punt en geeft toe dat Hadj Moussa op het gebied van individuele acties en het vrijspelen van zichzelf een voorsprong heeft. Hij benadrukt echter dat Bajraktarevic wel in staat is om zichzelf in een goede positie te manoeuvreren, maar dat hij niet dezelfde explosiviteit en dribbelvaardigheden bezit als Hadj Moussa.

De discussie benadrukt de verschillende kwaliteiten die buitenspelers kunnen brengen en de waarde van zowel directe, voorzetgebaseerde aanvallen als individuele acties. De analyse laat zien dat beide spelers hun eigen sterke punten hebben en dat de effectiviteit van hun spel afhangt van de context en de tactische opzet van het team. De analyse van El Ahmadi, Bruggink en Luijckx biedt een interessant perspectief op de huidige trends in de Eredivisie en de evolutie van de rol van de buitenspeler.

De nadruk op de effectiviteit van voorzetten en de afwezigheid van een directe één-op-één actie bij Bajraktarevic roept vragen op over de toekomstige ontwikkeling van zijn spel. Het is duidelijk dat de moderne buitenspeler niet langer alleen moet excelleren in individuele acties, maar ook in staat moet zijn om effectief samen te werken met teamgenoten en de juiste beslissingen te nemen in de aanval.

De opmerkingen over Veerman, die vaak wordt onderschat, en de verwachtingen rondom Mika Godts, suggereren dat PSV over een aantal talentvolle spelers beschikt die in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van het team. De discussie laat zien dat de analyse van voetbal niet alleen gaat over individuele prestaties, maar ook over de tactische context en de dynamiek binnen het team.

Het is een complex samenspel van factoren dat uiteindelijk bepaalt of een speler succesvol is of niet. De vergelijking tussen Bajraktarevic en Hadj Moussa is een mooi voorbeeld van hoe verschillende spelers met verschillende kwaliteiten kunnen excelleren in de Eredivisie





VoetbalPrimeur

PSV Esmir Bajraktarevic Feyenoord Anis Hadj Moussa Karim El Ahmadi Eredivisie

