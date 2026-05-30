Eindhovense wijk hangt vlaggen van alle landen op om WK-sfeer te creëren

In de Eindhovense wijk Eckart hangt de straat Mercuriuslaan vol met slingers, oranje zeilen en vlaggetjes in voorbereiding op het WK voetbal. De initiatiefnemer Jay Manichand wilde dat de straat niet alleen oranje zou zijn als Nederland eruit valt.

In de Eindhovense wijk Eckart hangt de straat Mercuriuslaan vol met slingers, oranje zeilen en vlaggetjes in voorbereiding op het WK voetbal. De initiatiefnemer Jay Manichand wilde dat de straat niet alleen oranje zou zijn als Nederland eruit valt.

Hij heeft vlaggen van alle landen die meedoen aan het WK opgehangen, waaronder Turkije, Marokko, Suriname, Brazilië, Mexico en Frankrijk. De bedoeling is dat de hele straat vol komt te hangen met vlaggen van verschillende landen. Buurman Rachid vindt het prachtig dat de straat nu vol kleur komt te hangen en dat voetbal mensen samenbrengt. Ook buurvrouw Roanne is enthousiast over het initiatief van Jay.

Hij wil mensen het gevoel geven dat ze ook bij het WK voetbal horen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Eindhovense Wijk Eckart Mercuriuslaan Jay Manichand Vlaggen Van Alle Landen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Groenterestaurant in Bavel heeft groene Michelinster, maar die verdwijntBij groenterestaurant Vannu in Bavel hangt vol trots een groene Michelinster bij de ingang. Een onderscheiding voor duurzaamheid die zes jaar geleden in het leven is geroepen. Maar die groene ster stopt volgende maand, en dat vindt chef-kok Gijs Kemmeren zonde. 'Het heeft groente meer aandacht gegeven in restaurants.

Read more »

Corona-onderzoek begonnen, zo dwongen deze burgemeesters kabinet tot actieEen avondklok, gesloten scholen, mondkapjes en coronatoegangsbewijzen: de coronapandemie hield ons land tussen 2020 en 2022 in zijn greep. Een speciale commissie onder leiding van het Eindhovense Tweede Kamerlid Daan de Kort (VVD) onderzoekt nu het coronabeleid.

Read more »

WK 2026: Route Nederland bepaald door poulepositieDe verdere route van het Nederlands elftal op het WK 2026 hangt af van de eindpositie in de poule. Scenario's voor de zestiende finale en potentiele tegenstanders worden besproken, evenals mogelijke speeld数据 voor achtste finales en halve finales, afhankelijk of Nederland eerste of tweede wordt.

Read more »