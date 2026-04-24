Eindhovense tiener opgeschrikt door schot in de lucht na bezorgde vraag

Een 17-jarige jongen uit Eindhoven en zijn vriend werden dinsdagavond opgeschrikt toen een man hen na een bezorgde vraag beschoot met wat vermoedelijk een alarmpistool was. De politie is op zoek naar de verdachte.

Dinsdagavond werden Tim (17) en zijn beste vriend opgeschrikt door een bizarre en beangstigende gebeurtenis op de Halvemaanstraat in Eindhoven . Terwijl ze op hun scooter op weg waren naar huis, werden ze aangesproken door een man die duidelijk in de war was.

De avond was tot dan toe onopvallend verlopen; de jongens hadden tijd doorgebracht in het Urban Sportpark, een plek waar ze regelmatig samenkomen met vrienden. Het park is een relatief rustige omgeving, waar de grootste overlast meestal bestaat uit controles door handhaving die vragen naar de activiteiten van de aanwezigen. De man, die op een fiets reed, kwam hen tegemoet bij het viaduct.

Tim beschrijft hem als zwaar onder invloed, met opvallend grote en lichte ogen die een indringende blik hadden. Uit bezorgdheid vroegen de jongens of alles wel goed ging met hem. De man reageerde met een duim omhoog, waarna de jongens verder reden. Kort daarna werden ze echter geconfronteerd met een schokkende situatie.

Ze hoorden een luide 'ey!

' en toen ze omdraaiden, zagen ze dat de man een klein vuurwapen uit zijn zak haalde. Hij begon ermee te spelen en richtte het in de richting van de jongens. Tim en zijn vriend schrokken enorm en dachten aanvankelijk dat het om een balletjespistool ging, maar hun angst nam toe toen de man daadwerkelijk een schot in de lucht loste. Zonder aarzelen reden ze snel weg en belden ze direct bij het nabijgelegen politiebureau aan.

De politie reageerde onmiddellijk en kwam naar buiten, maar de man was toen al verdwenen. Tim benadrukt dat ze niets provocerends hadden gezegd of gedaan, enkel hadden gevraagd of de man zich wel goed voelde. De politie heeft een sporenonderzoek ingesteld en is op zoek naar de verdachte, die wordt omschreven als een man van ongeveer 30 tot 40 jaar oud, met een witte huidskleur, kaal hoofd en gekleed in zwarte kleding.

De opvallende lichte ogen van de man worden gezien als een belangrijk herkenningspunt. De politie heeft vrijdagmiddag laten weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat er nog geen arrestaties zijn verricht. Volgens de eerste bevindingen lijkt de man te hebben geschoten met een alarmpistool. Tim is dankbaar dat de man niet direct op hen richtte en geeft aan dat hij zich, ondanks de schrik, nog wel durft terug te keren naar de plek.

Echter, hij is nu extra alert in het donker en kijkt goed uit als hij een lampje ziet. De ervaring heeft hem wel doen beseffen hoe snel een situatie kan escaleren en hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

F-35 gevechtsvliegtuigen trekken liefhebbers naar Eindhoven AirportZes F-35 gevechtsvliegtuigen trainen deze week vanaf Eindhoven Airport, wat veel vliegtuigspotters trekt die genieten van het geluid en de kracht van de toestellen. De Koninklijke Luchtmacht opereert uitzonderlijk lang met deze vliegtuigen vanaf Eindhoven.

Read more »

Bandenfabriek Enschede sluit, maar personeel kan zo weer aan de bakVolgens vakbond FNV heeft zeker een kwart van de werknemers al een nieuwe baan gevonden.

Read more »

Inbraak Tabakswinkel Eindhoven: Politie Zoekt Dader op Skinny-BikeEen inbreker heeft in de nacht van 6 op 7 januari een tabakswinkel aan de Bosdijk in Eindhoven beroofd. De dader wrikte met een koevoet een betaalautomaat open en ontkwam op een skinny-bike. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Read more »

Nieuwsoverzicht: Brand in Borculo, Cyberaanval Epe, Zoektocht naar Maxim en meerEen overzicht van het laatste nieuws uit de regio, inclusief een grote brand, een cyberaanval, de vermissing van een jongen en andere belangrijke gebeurtenissen.

Read more »

Vitesse op weg naar een onverwachte comeback: Rehm spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'Vitesse staat op de rand van de play-offs om promotie en degradatie na een opmerkelijke inhaalrace. Trainer Thomas Rehm is al tevreden met het bereikte resultaat en spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis'. Alexander Büttner is vol ongeloof over de prestaties van het team.

Read more »

Lintjesregen: deze 114 Drenten krijgen een koninklijke onderscheidingEen overzicht van alle provinciegenoten die verrast werden met een koninklijke onderscheiding.

Read more »