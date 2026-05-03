Eindhovenaar Karel Beugelaar (79) overlijdt na leven vol genieten en creativiteit

Karel Beugelaar uit Eindhoven overleed vlak voor zijn tachtigste verjaardag. Zijn leven stond in het teken van genieten, knutselen en de liefde voor zijn gezin. Zelfs in zijn laatste dagen behield hij zijn humor en creëerde hij een bijzonder afscheid.

Karel Beugelaar uit Eindhoven leefde voor de kleine geneugten: een visje op de markt, bloemen voor zijn vrouw Miekje en urenlang knutselen in zijn atelier.

Als schilder kon hij zijn gezin onderhouden, maar ironisch genoeg was het juist dit werk dat uiteindelijk zijn gezondheid aantastte. Hij overleed kort voor zijn tachtigste verjaardag. De eerste tekenen van benauwdheid kwamen tijdens het tuinieren, maar al snel belemmerde het ademen ook eenvoudige dagelijkse activiteiten zoals een bezoek aan de markt of het halen van bloemen voor Miekje.

Karel, een open, nuchter en ietwat eigenzinnig man, accepteerde zijn lot en zei tegen zijn vrouw en dochters dat dit zijn einde zou zijn. Zijn dochter Charlot vroeg hem wat hij nog wilde ervaren, waarop hij simpelweg antwoordde: genieten. En genieten deed hij, zolang het kon. Zijn atelier was zijn toevluchtsoord, gevuld met miniaturen, zelfgemaakte figuurtjes en cartoons.

Hij bleef creëren tot zijn laatste adem. Zijn dochter omschrijft het als zijn eigen dagbesteding. Karel voorzag zelfs in zijn eigen afscheid, door jaren eerder al een bidprentje te ontwerpen en een houten zelfportret te maken, bedoeld om op zijn kist te plaatsen. Met een knipoog suggereerde hij dat het figuurtje ook als wisseltrofee kon dienen.

Ondanks zijn ademhalingsproblemen behield Karel zijn humor. Toen hij een rollator nodig had, versierde hij deze met een Ferrari-sticker. In de winter van 2024 kreeg hij een longontsteking, het eerste moment waarop hij aangaf niet verder te willen. De arts omschreef zijn situatie als ongeneeslijk, maar niet ondragelijk, woorden die Karel moeite had te accepteren.

Hij wilde nog alles geven voor zijn vrouw en dochters, die zijn hele leven waren. Na anderhalf jaar 'bonustijd' voelde Karel dat het genoeg was. Zijn wereld was gekrompen tot een paar meter lopen, met regelmatige pauzes. De laatste weken waren gevuld met bezoek en gesprekken.

Hij genoot van de drukte en de liefde die hij terugkreeg. Hij had zijn leven lang liefde en vriendschap gegeven en was dankbaar dat hij dit in zijn laatste momenten in tienvoud terugkreeg. Karel nam afscheid van zijn dierbaren en van het leven zelf. Hij had drie koffers vol herinneringen klaargelegd, persoonlijke cadeaus voor zijn kleinkinderen en brieven.

Aan zijn vrouw Mientje gaf hij zijn trouwring terug, met de woorden: Tot de dood ons scheidt, maar ook zodat jij weet dat het goed zo is. Samen met zijn dochter bezocht hij nog een keer het bos van Son en Breugel, een plek vol dierbare herinneringen. Charlot uitte haar bewondering voor haar vader en haar verdriet om zijn verlies. Ze heeft vrede met het afscheid, maar mist hem enorm.

Met hem is een deel van haar meegegaan, en de nieuwe verbinding is nog wennen





