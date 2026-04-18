Eindhoven kiest voor selectieve groei: Ruimte en voorzieningen onder druk

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven kondigt aan dat de gemeente kritischer zal kijken naar de vestiging en uitbreiding van bedrijven. De regio, sterk afhankelijk van de tech- en maakindustrie en met name ASML, kampt met beperkingen op het gebied van ruimte, stroomcapaciteit en bereikbaarheid. Dit leidt ertoe dat zowel nieuwe als bestaande bedrijven vaker een nee zullen krijgen, tenzij de groei van de infrastructuur gelijktijdig kan plaatsvinden.

De gemeente Eindhoven voornemens is om een kritischere blik te werpen op de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de regio. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft dit aangekondigd in een gesprek met BNR, waarbij hij benadrukte dat het maken van strategische keuzes noodzakelijk is gezien de huidige druk op ruimte en voorzieningen in bepaalde gebieden. De economie van Eindhoven is sterk verweven met de tech- en maakindustrie, met chipmachinefabrikant ASML als een centrale speler. De economische impact van ASML reikt verder dan Eindhoven en strekt zich uit over heel Nederland. Dijsselbloem schat dat ongeveer een kwart van de nationale economie direct of indirect afhankelijk is van ASML . Deze afhankelijkheid manifesteert zich voornamelijk via het uitgebreide netwerk van toeleveranciers in de regio, die voor een groot deel afhankelijk zijn van opdrachten van de machinefabrikant. Dit ecosysteem vormt de kern van de economische betekenis van ASML .

Echter, juist deze concentratie brengt risico's met zich mee. Het leunen op één bedrijf en sector kan kwetsbaarheden creëren, aangezien de groei van bedrijven niet onbegrensd is. Er zijn fundamentele grenzen aan de beschikbare ruimte, de stroomcapaciteit en de bereikbaarheid, wat leidt tot de noodzaak voor de gemeente om selectiever te worden in het toelaten van nieuwe bedrijven. De burgemeester stelt dat de gemeente zich in een positie bevindt waarin het selectief moet zijn en bereid moet zijn om nee te zeggen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar ook voor bestaande bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. De huidige groei kan alleen voortgezet worden indien er gelijktijdig op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, algemene voorzieningen en stroomvoorziening meegegroeid wordt, hetgeen momenteel onder aanzienlijke spanning staat.

Het overvolle elektriciteitsnet vormt een significant obstakel. Vanaf 1 juli zal voor veel projecten en bedrijven die in de provincie willen uitbreiden, het licht op rood staan. Dit heeft er reeds toe geleid dat een deel van de bouwplannen ter uitbreiding van de Brainportregio meerdere jaren in de ijskast moet blijven. De druk op de infrastructuur, met name het elektriciteitsnet, is zo hoog opgelopen dat het de verdere economische ontwikkeling van de Brainportregio ernstig belemmert. Dit dwingt de gemeente tot een heroverweging van haar groeistrategie en een strengere selectie van toekomstige bedrijven.

De uitdagingen die voortvloeien uit de afhankelijkheid van ASML en de overbelasting van de infrastructuur vereisen een proactieve en strategische aanpak. De gemeente Eindhoven, samen met de bredere Brainportregio, staat voor de taak om een duurzame groei te realiseren die in balans is met de beschikbare capaciteit en middelen. Dit impliceert een verschuiving van ongebreidelde groei naar selectieve ontwikkeling, waarbij de focus ligt op bedrijven die passen binnen de bestaande en te ontwikkelen infrastructuur en die bijdragen aan een veerkrachtige economie. De beperkingen op het gebied van stroom levering zijn een direct gevolg van de snelle en succesvolle groei die de regio de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het is een teken dat de economische motor van de Brainportregio zo krachtig draait dat de onderliggende infrastructuur de vraag niet langer kan bijbenen. De beslissing om selectiever te worden is dan ook een logisch gevolg van deze realiteit en een poging om de duurzaamheid van de economische voorspoed te waarborgen. Het is van cruciaal belang dat de groei van de economie hand in hand gaat met de ontwikkeling van de bijbehorende fysieke en energetische infrastructuur.

De implicaties van deze beleidswijziging zijn aanzienlijk voor zowel bestaande als potentiële nieuwe bedrijven. Het 'nee' dat mogelijk vaker zal klinken, kan op korte termijn leiden tot teleurstelling bij ondernemers die graag willen uitbreiden. Echter, op de lange termijn beoogt dit beleid de economische stabiliteit en leefbaarheid van de regio te beschermen. De focus zal komen te liggen op bedrijven die niet alleen economische waarde toevoegen, maar ook bijdragen aan de oplossing van de huidige knelpunten, bijvoorbeeld door te investeren in energie-efficiëntie of door nieuwe innovatieve oplossingen te bieden voor de bereikbaarheid. Het is een uitnodiging aan bedrijven om niet alleen te komen voor de kansen die de Brainportregio biedt, maar ook om mee te denken over de uitdagingen en duurzame oplossingen.

De gemeente Eindhoven erkent de economische motor die ASML en de omliggende industrie vormen. De intentie is niet om de groei te stoppen, maar om deze in goede banen te leiden en te zorgen voor een gezonde balans. De visie is gericht op het behoud van de concurrentiekracht van de regio op de lange termijn, door te investeren in de noodzakelijke infrastructuur en door een weloverwogen keuzes te maken over welke bedrijven de regio komen versterken. De huidige situatie, met name de uitdagingen op het gebied van stroomvoorziening, vraagt om een gedegen en toekomstgerichte aanpak, waarbij de groei van de economie geen ten koste gaat van de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de regio Eindhoven.





Eindhoven ASML Brainportregio Bedrijfsvestiging Economische Groei

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uniqlo opent deuren in Eindhoven centrumDe Japanse kledingwinkel Uniqlo opent binnenkort een vestiging in het winkelcentrum Piazza in Eindhoven, in het voormalige Zara-pand. Retaildeskundige Cor Molenaar ziet dit als een slimme zet die inspeelt op een gat in de markt voor kwalitatieve kleding voor een schappelijke prijs, en benadrukt het internationale karakter van Eindhoven als belangrijke factor voor deze keuze.

Read more »

Rechtbank: Eindhoven Airport heeft tóch natuurvergunning nodigDe rechtbank in Arnhem oordeelt dat Eindhoven Airport alsnog een natuurvergunning nodig heeft, ondanks eerdere uitspraken van de minister. De redenatie van de minister dat een verlenging van de oude vergunning voldeed, wordt verworpen vanwege de groei en uitbreidingen van de luchthaven.

Read more »

Luchthavens Rotterdam en Eindhoven hebben tóch natuurvergunning nodig, zegt de rechterHet kabinet oordeelde in 2024 dat de luchthavens geen natuurvergunning nodig hebben, natuurorganisaties en omwonenden hebben dat besluit met succes aangevochten.

Read more »

Burgemeester Gemert-Bakel hoopt op snelle woning voor getraumatiseerd vluchtelingengezinDe gemeente Gemert-Bakel zoekt naar een oplossing voor de langdurige huisvesting van de familie Alhasan, die veertien maanden wacht op een woning na een traumatische aardbevingservaring en het verlies van hun dochter. Burgemeester Van Veen erkent de schrijnende situatie, maar wijst op uitdagingen rondom het woningtekort en de complexiteit van het VN-hervestigingsprogramma.

Read more »

Burgemeester Dijksma: 'Blokkeren A12 levensgevaarlijk'Als het aan de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma ligt gaat Extinction Rebellion zaterdag 25 april niet demonstreren op de Ring A12 bij Utrecht.

Read more »

Grote zorgen onder veteranen van VN-vredesmacht over oorlog in LibanonDe Libanon-veteranen ontmoeten elkaar vanmiddag op een bijeenkomst in Eindhoven.

Read more »