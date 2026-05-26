Eindexamenleerlingen Aeres VMBO Lelystad niet met limousine afgeleverd

Eindexamenleerlingen van Aeres VMBO in Lelystad zullen mogelijk niet met een limousine afgeleverd worden bij het eindfeest in popcentrum Corneel. De gemeente Lelystad staat niet toe dat auto's voor het gala stoppen op de Neringweg in het centrum van de stad.

Eindexamenleerlingen van Aeres VMBO in Lelystad zullen mogelijk niet met een limousine afgeleverd worden bij het eindfeest in popcentrum Corneel . De gemeente Lelystad staat niet toe dat auto's voor het gala stoppen op de Neringweg in het centrum van de stad.

Ze moeten doorrijden naar parkeerplaatsen iets verderop. Dit betekent dat de leerlingen eerst een stuk moeten lopen voor ze bij de rode loper voor Corneel zijn. Aeres VMBO begrijpt het besluit van de gemeente, maar vindt het wel jammer. De school vindt het belangrijk dat verkeersveiligheid gaat voor, maar het gala is een speciale avond voor de leerlingen.

De gemeente Lelystad heeft laten weten dat leerlingen niet voor de deur van Corneel afgezet mogen worden, maar dat ze vanaf daar zelf naar het gala kunnen lopen. Er zijn docenten aanwezig om te helpen en de route wordt duidelijk aangegeven. Als ouders hun kind toch voor de deur van Corneel afzetten, kan de politie een boete geven.

De school heeft contact opgenomen met de gemeente om de situatie te bespreken en om te zien of er een oplossing kan worden gevonden. JongLelystad, een politieke partij, heeft laten weten dat ze contact hebben gelegd met een wethouder en dat ze naar de situatie kijken. De wethouder, Tjeerd van der Zwan, vindt het niet begrijpelijk dat de gemeente het stoppen voor Corneel verbiedt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aeres VMBO Lelystad Eindexamenleerlingen Limousine Corneel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cammaert|Boeing Boeking|NederlandThomas Cammaert speelt in komedie over drie piloten met relaties met één woman

Read more »

Stoïcijnse Arensman wil niet praten over Giro-podium: 'Ben daar niet mee bezig'Thymen Arensman wil in de Giro zo min mogelijk met de pers praten. Op de rustdag gaf de nummer vier van het klassement toch een online persconferentie.

Read more »

Stoïcijnse Arensman wil niet praten over Giro-podium: 'Ben daar niet mee bezig'Thymen Arensman wil in de Giro zo min mogelijk met de pers praten. Op de rustdag gaf de nummer vier van het klassement toch een online persconferentie.

Read more »

Asielopvangproblemen WetMaatregelen voor asielzoekers in het land zijn gedoende maar werden niet voldoening gebracht =

Read more »

Klimaatles op snikhete schooldag: 'Bij de presentatie viel ik bijna in slaap'Terwijl buiten de zon op het schoolplein van Aeres in Almere brandt, probeert een zaal vol vmbo-leerlingen wakker te blijven bij een les over klimaatadaptatie, watergebruik en dijken.

Read more »